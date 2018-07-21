Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”

”Мы, действительно, предлагаем работу и людям из русскоязычной среды и, к сожалению, реальность такова, что у многих из них не было возможности в достаточной степени применить эстонский язык на практике. Мы пытаемся всячески побуждать своих работников к изучению языка и его использованию даже в случае недостаточного владения им. Мы всячески помогаем им в этом. В данном случае, однако, ситуация более сложная. Этим летом во время отпусков мы прибегаем к т. н. арендованной рабочей силе. Эти люди находятся в наших магазинах краткосрочно. Мы навели справки и выяснилось, что названный Вами работник находится в Эстонии на основании срочного разрешения на работу и действительно не владеет эстонским языком”, — значится в ответе.

Директор по торговле Maxima Марко Пыдер также сказал Delfi, что они всячески поощряют изучение языка своими работникам. ”Безусловно, нужно понимать, что моментальных результатов не бывает. Одни люди знают эстонский, другие — нет. У одних на овладение языком уходит больше времени, чем у других Конечно, важна и мотивация. Как бы то ни было, человека нельзя отстранять от общественной жизни только потому, что он недостаточно владеет языком. Кроме того, стоит взглянуть на языковой вопрос с другой стороны: мы — хороший партнер для государства. Те люди, которые благодаря нам трудоустроены и кому мы платим зарплату, даем возможность зарабатывать на жизнь, не должны перебиваться пособием по безработице. Таким образом мы помогаем уменьшить обязательство со содержанию со стороны государства”, — прокомментировал Пыдер.