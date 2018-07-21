21.07.2018, 16:30

Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”

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rus.delfi.ee
EST 32
Möödunud aastal tehti 322 sunniraha hoiatust ja sisse nõuti neist 178. Enamik sunniraha kasseeriti Maxima töötajatelt.
Möödunud aastal tehti 322 sunniraha hoiatust ja sisse nõuti neist 178. Enamik sunniraha kasseeriti Maxima töötajatelt.Foto: Rauno Volmar

Посетитель магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне Яан рассказал о том, как стоявшая за прилавком продавщица не смогла ответить на его вопросы, заданные на эстонском языке, а в свое оправдание заявила, что приехала из-за рубежа.

”Можно ли считать приемлемой ситуацию, когда продавец за прилавком не понимает просьбы дать 300 грамм картофельного салата и две куриные ножки? Эта работница сама сказала на русском языке, что она не из Эстонии, поэтому и не должна владеть эстонским”, — возмущается мужчина.

Покупатель обратился в службу поддержки клиентов, где его заверили, что Maxima делает все возможное, чтобы ее работники говорили по-эстонски.

”Мы, действительно, предлагаем работу и людям из русскоязычной среды и, к сожалению, реальность такова, что у многих из них не было возможности в достаточной степени применить эстонский язык на практике. Мы пытаемся всячески побуждать своих работников к изучению языка и его использованию даже в случае недостаточного владения им. Мы всячески помогаем им в этом. В данном случае, однако, ситуация более сложная. Этим летом во время отпусков мы прибегаем к т. н. арендованной рабочей силе. Эти люди находятся в наших магазинах краткосрочно. Мы навели справки и выяснилось, что названный Вами работник находится в Эстонии на основании срочного разрешения на работу и действительно не владеет эстонским языком”, — значится в ответе.

Директор по торговле Maxima Марко Пыдер также сказал Delfi, что они всячески поощряют изучение языка своими работникам. ”Безусловно, нужно понимать, что моментальных результатов не бывает. Одни люди знают эстонский, другие — нет. У одних на овладение языком уходит больше времени, чем у других Конечно, важна и мотивация. Как бы то ни было, человека нельзя отстранять от общественной жизни только потому, что он недостаточно владеет языком. Кроме того, стоит взглянуть на языковой вопрос с другой стороны: мы — хороший партнер для государства. Те люди, которые благодаря нам трудоустроены и кому мы платим зарплату, даем возможность зарабатывать на жизнь, не должны перебиваться пособием по безработице. Таким образом мы помогаем уменьшить обязательство со содержанию со стороны государства”, — прокомментировал Пыдер.

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