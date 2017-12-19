Продавец K-Rauta нагрубил клиенту и отправил в другой магазин

В редакцию обратился читатель Тоомас и рассказал о своем негативном опыте посещения магазина K-Rauta. Все началось с его вопроса продавцу о том, почему в интернет-магазине цены ниже, чем в обычном, и почему приобретенные через интернет товары нельзя забрать самовывозом из магазина.

”Поскольку все необходимые для строительства дома инструменты и материалы я до этого покупал в K-Rauta в Раквере и был ими доволен, то, оказавшись в Таллинне, заглянул в K-Rauta в Тонди. Ранее я выбрал в интернет-магазине через смартфон все необходимое. Оплачивать не стал, так как хотел сначала посмотреть”, — рассказал мужчина. Какового же было его удивление, когда по прибытию в магазин он обнаружил, что цены в интернет-магазине дешевле, чем цены на месте.

”Был четверг, около 16 часов. Народу в магазине было немного. Я попросил у молодого продавца показать мне инструменты. Он отравил меня к женщине в возрасте, которая стояла между стеллажей и занималась другим клиентом. Я стал ждать, когда она сможет заняться мной. До этого еще один клиент обратился к ней по поводу гвоздей. Ответа я не слышал, но клиент сказал, что тогда это плохой выбор”.

”Продавец парировала, что в таком случае не стоит приходить в этот магазин. Когда очередь дошла до меня, то я показал первый инструмент, который хотел бы купить. Это был станок для обработки дерева. На витрине он стоил 115, а в интернет-магазине 97,75 евро. На вопрос, могу ли я выбрать эти товары на полках, сразу оплатить их в интернет-магазине и получить их тут на складе, женщина ответила, что интернет-магазин ее не волнует и что мне следует идти в интернет-магазин и не приходить сюда. Я заметил, что интернет-магазин K-Rauta и есть K-Rauta, на что она ответила, что это глупости и что она вообще не обязана обслуживать клиентов среди полок. Также она добавила, что сейчас многих продавцов нет на месте и клиенты ей уже надоели”.

Свое имя женщина назвать отказалась, но сказала, что, если мужчина хочет, то может пожаловаться, что клиенты могут не приходить в этот магазин и что поскольку зарплаты такие маленькие, то большего требовать и нельзя.

Заведующий магазином K-Rauta Tondi принес клиенту извинения в связи со случившимся. ”Мы встретились с работавшим в тот день продавцом сразу же, как только услышали об инциденте, и еще раз проговорили с ней действующие на нашем предприятии стандарты обслуживания, — сказал он. — Продавец раскаивается и приносит свои извинения. Для K-Rauta важен каждый клиент, и со своей стороны мы делаем все, чтобы людям было легко выбрать из предлагаемого нами широкого ассортимента подходящий товар, и призываем в случае вопросов обращаться к обслуживающим клиентов”.