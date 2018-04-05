Продавцы топлива объясняют: что стоит за повышением цен и чего ждать в будущем

Delfi Kasulik спросил у торгующих в Эстонии топливом предприятий, в чем причина роста цен на топливо и что станет с ценами в будущем.
По словам руководителя по маркетингу и связям с общественностью компании Neste Eesti Ристо Сюллусте, сложно предсказать точную цену топлива на заправках в будущем, так как кроме налогов на нее влияют также несколько важных переменных, как закупочная цена топлива, курс евро к доллару и местная конкуренция — все эти факторы изменчивы.
Член правления Alexela Group Алан Вахт объясняет, что цены на топливо на глобальном рынке в этом году были очень изменчивы, поэтому ставили как рекорды в цене, так и резко понижались. В этом году самый низкий уровень был 8 марта — 584 доллара за тонну, но перед прошлыми выходными цена поднялась до 710 долларов, то есть рост составил почти 22%.
Мартовский скачок в ценах на нефть почувствовался в Эстонии лишь в начале апреля, когда 2 апреля цена бензина стала самой высокой за последние четыре года — 1,349 евро за литр. Вахт отмечает, что если бы не вырос акциз на бензин, то цена была бы на 15 центов дешевле — лишь 1,199 евро за литр.