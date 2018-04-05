Продавцы топлива объясняют: что стоит за повышением цен и чего ждать в будущем

Но почему же цены на топливо на мировом рынке растут? По словам Вахта, одна из причин -

возможное продление ограничения добычи нефти в странах ОПЕК и России до 2020 года. Также за изменениями в цене стоит множество геополитических причин: от возможного восстановления санкций в отношении Ирана, до атаки повстанцев из Йемена на нефтяной танкер Саудовской Аравии, что несет опасность для снабжения топливом Европы, США и Азии.

Тем не менее на этой неделе цены на бензин на мировом рынке понизились, обнадеживает Вахт. Например, цена на бензин опустилась до 667 долларов за тонну, и цена в Эстонии на этой неделе будет на вскидку составлять 1,343 евро за литр. Основная причины понижения цен — спор вокруг импортных тарифов между США и Китаем.

Стоит отметить, что на топливные цены в будущем повлияет встреча ОПЕК 22 июня, где выяснится план их план в отношении ограничения добычи нефти. Вахт добавляет, что важно также следить за увеличением добычи сланцевой нефти в США, что может вновь понизить мировые цены на топливо.

"В конце концов все сводится к тому, в каком балансе находится топливное снабжение на глобальном рынке. Если рост объема добычи нефти в США будет небольшим и не заменит объем ограничения добычи нефти ОПЕК, то цены на топливом могут подняться, а в обратном случае — понизиться”, — объясняет Вахт.

Ристо Сюллусте добавил, что заметное изменение в цене стоит ждать в мае, так как с начала месяца розничная цена нефти в Эстонии поднимется, когда в силу вступят поправки к Закону о жидком топливе, образующие продавцов добавлять в бензин и дизель биодобавку.

”Рассчеты показывают, что требование повлечет за собой подорожание цен на моторное топливо примерно нв 1-2 цента за литр”, — сказал Сюллусте.

По состоянию на четверг бензин 95 продается на крупных эстонских заправках по 1,35 евро за литр.