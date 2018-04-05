05.04.2018, 13:50

Продавцы топлива объясняют: что стоит за повышением цен и чего ждать в будущем

 (10)
Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
EST
Kütusetankimine
KütusetankimineFoto: Argo Ingver

Delfi Kasulik спросил у торгующих в Эстонии топливом предприятий, в чем причина роста цен на топливо и что станет с ценами в будущем.

По словам руководителя по маркетингу и связям с общественностью компании Neste Eesti Ристо Сюллусте, сложно предсказать точную цену топлива на заправках в будущем, так как кроме налогов на нее влияют также несколько важных переменных, как закупочная цена топлива, курс евро к доллару и местная конкуренция — все эти факторы изменчивы.

Член правления Alexela Group Алан Вахт объясняет, что цены на топливо на глобальном рынке в этом году были очень изменчивы, поэтому ставили как рекорды в цене, так и резко понижались. В этом году самый низкий уровень был 8 марта — 584 доллара за тонну, но перед прошлыми выходными цена поднялась до 710 долларов, то есть рост составил почти 22%.

Мартовский скачок в ценах на нефть почувствовался в Эстонии лишь в начале апреля, когда 2 апреля цена бензина стала самой высокой за последние четыре года — 1,349 евро за литр. Вахт отмечает, что если бы не вырос акциз на бензин, то цена была бы на 15 центов дешевле — лишь 1,199 евро за литр.

Но почему же цены на топливо на мировом рынке растут? По словам Вахта, одна из причин -
возможное продление ограничения добычи нефти в странах ОПЕК и России до 2020 года. Также за изменениями в цене стоит множество геополитических причин: от возможного восстановления санкций в отношении Ирана, до атаки повстанцев из Йемена на нефтяной танкер Саудовской Аравии, что несет опасность для снабжения топливом Европы, США и Азии.

ТОП

Тем не менее на этой неделе цены на бензин на мировом рынке понизились, обнадеживает Вахт. Например, цена на бензин опустилась до 667 долларов за тонну, и цена в Эстонии на этой неделе будет на вскидку составлять 1,343 евро за литр. Основная причины понижения цен — спор вокруг импортных тарифов между США и Китаем.

Стоит отметить, что на топливные цены в будущем повлияет встреча ОПЕК 22 июня, где выяснится план их план в отношении ограничения добычи нефти. Вахт добавляет, что важно также следить за увеличением добычи сланцевой нефти в США, что может вновь понизить мировые цены на топливо.

"В конце концов все сводится к тому, в каком балансе находится топливное снабжение на глобальном рынке. Если рост объема добычи нефти в США будет небольшим и не заменит объем ограничения добычи нефти ОПЕК, то цены на топливом могут подняться, а в обратном случае — понизиться”, — объясняет Вахт.

Ристо Сюллусте добавил, что заметное изменение в цене стоит ждать в мае, так как с начала месяца розничная цена нефти в Эстонии поднимется, когда в силу вступят поправки к Закону о жидком топливе, образующие продавцов добавлять в бензин и дизель биодобавку.

”Рассчеты показывают, что требование повлечет за собой подорожание цен на моторное топливо примерно нв 1-2 цента за литр”, — сказал Сюллусте.

По состоянию на четверг бензин 95 продается на крупных эстонских заправках по 1,35 евро за литр.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир

05.04.2018
Вчера по решению суда был взят под стражу бывший заместитель заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яанус Винк, который любил жить на широкую ногу. Мужчина с обычной официальной зарплатой владеет несколькими автомобилями класса люкс и множеством квартир по всему городу, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



Правительство одобрило более гибкую пенсию: читайте, какие изменения будут внесены уже с 2021 года

05.04.2018
На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.
Подробнее

ВИДЕО: Житель Кемерова, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к Путину

05.04.2018
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в торговом центре ”Зимняя вишня” жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, чтобы рассказать о ”том, что происходит в стране”. Ролик мужчина опубликовал на своей странице в cоциальной сети ”ВКонтакте”. Для записи обращения Игорь Востриков приехал в Междуреченск к матери своей погибшей жены, пишет Дождь.
Подробнее

-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Воспитатели забыли полуторагодовалого ребенка на улице: малыш лежал в снегу и плакал, пока не был замечен прохожей

05.04.2018
Вчера вечером в одном из частных детских садов в районе Кристийне произошел шокирующий инцидент: персонал забыл полуторагодовалого ребенка на улице. Малыш провел в одиночестве девять минут, пока проходившая мимо женщина не заметила его и не проводила в помещение.
Подробнее

В ходе семейной ссоры женщина сломала свои длинные ногти. Дело дойдет до Госсуда

05.04.2018
Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Действительно ли ротовая полость самое нечистое место в нашем организме?
Скорее всего, каждый из нас сталкивался с утверждением, что ротовая полость – это самое нечистое место в организме человека. Попробуем выяснить, что именно может вызвать такую нечистоту, и является ли это утверждение истиной.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”

05.04.2018
На конкурс ”Золотое яйцо” представили работу, являющуюся практически копией работы Малики Фавре (французская художница — прим. ред.) из ее серии ”Зодиак”. Об этом сообщается в Facebook-группе дизайнеров Эстонии. Речь идет о витаминах RÕÕM, пишет Ärileht.
Подробнее