Продавцы и производители объясняют: на сколько и когда подорожает алкоголь в Эстонии?

По решению Госсуда с 1 июля вступит в силу повышение акциза на некрепкий алкоголь. По оценке розничных сетей, это означает повышение конечной цены самой популярной пол-литровой бутылки пива на 20-30 центов, Министерство финансов прогнозирует более скромный рост.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, с повышением акциза цена пол-литровой бутылки пива повысится приблизительно на 30 центов.

"Крупнейшие производители начнут выпускать пиво с более высоким акцизом с 1 июля. Поскольку в магазинах есть старые остатки, цены на прилавках начнут меняться, очевидно, где-то в середине июля. Также мы запасли определенное количество товара на своем центральном складе", — пояснила Батс.

Руководитель по коммуникациям Coop Keskühistu Мартин Мийдо предсказывает чуть более скромное повышение цены — 20 центов на пол-литровую бутылку пива.

"Новые цены в полном объеме будут доходить до потребителя, очевидно, от пары недель до пары месяцев, в зависимости от конкретных товаров и от того, какой будет погода летом", — пояснил Мийдо и добавили, что в зависимости от товарной категории в Coop всегда есть определенные складские запасы и благодаря этому некрепкий алкоголь по более низкой цене некоторое время будет доступен в их магазинах после 1 июля.

По словам руководителя по коммуникациям Saku Õlletehas Кристийны Тамберг, цена продаваемого слабого алкоголя повысится на 25-30%. Но стоит знать, что в формировании конечной цены играет роль не только повышение ставки акциза, но и то, как торговцы формируют конечную цену.

Приблизительные расчеты Министерства финансов чуть оптимистичнее предсказаний розничных сетей. Например, если 0,5 литра пива сейчас стоит 1,09 евро, то после повышения акциза будет стоить 1,29 евро. Если яблочный сидр с содержанием алкоголя 4,5% стоит 1,32 евро, то будет стоить 1,46 евро.

Акциз на пиво с 1 июля повысится с 0,0913 за литр до 0,1552 евро. Акциз на вина, содержание этанола в которых меньше 6% — с 0,5341 евро за литр до 0,7744 евро. На крепкий алкоголь акцизы не повысятся.