14.08.2018, 18:30

Продавцы: эстонские потребители больше доверяют восточноевропейским брендам

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Reserved
ReservedFoto: Rauno Volmar

Как показывает статистика, за последние десять лет отношение людей к восточноевропейским торговым маркам радикально поменялось, и если раньше марка производителя из Восточной Европы указывала на низкое качество, то теперь — ровно наоборот.

Увеличивший в прошлом году оборот в Эстонии почти на 14% продавец одежды LPP Estonia открывает в августе в Kristiine Keskus свои 33 и 34 по счету эстонские магазины. В торговом центре откроют двери магазины модных молодежных брендов Sinsay и House, а на последней неделе месяца откроется переехавший на большую площадь Cropp.

”За последние десять лет отношение людей к восточноевропейским торговым маркам радикально поменялось, — рассказала Линда Эйхлер, руководитель по коммуникациям и маркетингу Citycon — оператора торговых центров Kristiine и Rocca al Mare. — Если раньше марка производителя из Восточной Европы указывала на низкое качество, то теперь — ровно наоборот. Многие западные торговые марки перевели производство в Азию, тогда как, например, одежду польских торговых марок продолжают выпускать и в Европе. Качество товаров высокое, используемые материалы хорошие — все это обеспечивает покупателям уверенность в том, что даже вещь быстрой моды прослужит дольше одного сезона”.

Магазины Sinsay и House открываются в Kristiine Keskus в этот четверг, 16 августа, а обновленный и переехавший на вдвое большую площадь Cropp — неделей позже, 23 августа. Магазины расположатся на втором этаже торгового центра — Sinsay и House в части здания со стороны главного входа, а Cropp у эскалаторов. Sinsay в центре Kristiine Keskus станет первым в странах Балтии магазином, основанным на новой концепции, в интерьере которого используются светлые тона, натуральное дерево и металл.

В начале июня наиболее популярный бренд польского производителя быстрой моды Reserved открыл в Kristiine Keskus крупнейший в Эстонии магазин с наиболее широким ассортиментом, который клиенты приняли с большим энтузиазмом. В торговом центре Kristiine пока отсутствует второй популярнейший бренд сети Mohito, магазин которого здесь планируется открыть в течение двух лет.

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Продавцы: эстонские потребители больше доверяют восточноевропейским брендам

14.08.2018
Как показывает статистика, за последние десять лет отношение людей к восточноевропейским торговым маркам радикально поменялось, и если раньше марка производителя из Восточной Европы указывала на низкое качество, то теперь — ровно наоборот.
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