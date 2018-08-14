Продавцы: эстонские потребители больше доверяют восточноевропейским брендам

Увеличивший в прошлом году оборот в Эстонии почти на 14% продавец одежды LPP Estonia открывает в августе в Kristiine Keskus свои 33 и 34 по счету эстонские магазины. В торговом центре откроют двери магазины модных молодежных брендов Sinsay и House, а на последней неделе месяца откроется переехавший на большую площадь Cropp.

”За последние десять лет отношение людей к восточноевропейским торговым маркам радикально поменялось, — рассказала Линда Эйхлер, руководитель по коммуникациям и маркетингу Citycon — оператора торговых центров Kristiine и Rocca al Mare. — Если раньше марка производителя из Восточной Европы указывала на низкое качество, то теперь — ровно наоборот. Многие западные торговые марки перевели производство в Азию, тогда как, например, одежду польских торговых марок продолжают выпускать и в Европе. Качество товаров высокое, используемые материалы хорошие — все это обеспечивает покупателям уверенность в том, что даже вещь быстрой моды прослужит дольше одного сезона”.

Магазины Sinsay и House открываются в Kristiine Keskus в этот четверг, 16 августа, а обновленный и переехавший на вдвое большую площадь Cropp — неделей позже, 23 августа. Магазины расположатся на втором этаже торгового центра — Sinsay и House в части здания со стороны главного входа, а Cropp у эскалаторов. Sinsay в центре Kristiine Keskus станет первым в странах Балтии магазином, основанным на новой концепции, в интерьере которого используются светлые тона, натуральное дерево и металл.