Продавцы цветов боятся лишиться ”хлебного места” у Вируских ворот

В сентябре Таллинн начинает реконструкцию цветочного рынка на улице Виру, однако после окончания строительства действующие сейчас там продавцы могут остаться без разрешения, так как право на торговлю в цветочных павильонах будет выставлено на публичные торги, пишет Eesti Päevaleht.

Продавцы таким положением дел недовольны. Они утверждают, что директор Tallinna Turud Керсти Оттесон лично заверила их, что публичных торгов не будет и что места останутся за ними.

Сейчас торговля происходит на основании билетов, которые владельцы должны покупать ежемесячно за 750 евро. С 2013 года эти билеты покупаются одними и теми же владельцами киосков.

Огорошенные известием торговцы обратились с публичным письмом в различные инстанции и премьер-министру Юри Ратасу. ”Устный договор тоже является договором, на который мы рассчитывали при планировании нашей дальнейшей деятельности”, — отмечается в письме. По оценке его авторов, в ходе торгов они просто не смогут конкурировать с крупными предприятиями. ”Мы тоже являемся работодателями для продавцов и поставщиков цветов. Таким образом, экономический доход потеряет более 60 человек. Если принимать во внимание членов их семей, то 150 и более. Потерпевшим окажется и государство из-за недополученных налогов”.

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк отметила, что к ним постоянно обращаются как предприниматели-физические лица, так и частые фирмы, которые тоже хотят получить право торговать на цветочном рынке. ”Публичные торги — хорошее и логичное решение в ситуации, когда желающих больше, чем мест. Кроме того, в ходе тендера будет выявлена и действительная рыночная стоимость мест для торговли”, — сказала она.