Процесс масштабного закрытия почтовых отделений приостановлен

”Несмотря на то, что объемы универсальной почтовой службы из года в год уменьшаются, эта услуга обладает по-прежнему важной социально-региональным значением и является существенной для всех жителей государства”, — отметил Таммист.

Несмотря на то, что процесс на данный момент приостановлен, те 15 почтовых контор и пунктов, в отношении которых решение уже было принято ранее, все-таки будут закрыты.