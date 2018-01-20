Проценты по жилищным кредитам вырастут, но неясно когда и насколько

С учетом позитивной динамики экономики еврозоны в скором времени можно ожидать прекращения программы количественного смягчения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и постепенного роста ставки по межбанковским кредитам (Euribor).

Процентная ставка по жилищному кредиту состоит из двух компонентов: меняющейся ставки Euribor и зафиксированной в кредитном договоре банковской маржи, поэтому колебания Euribor приводят и к изменению ежемесячного платежа по кредиту, сообщает rus.err.ee.

В 2008 году Euribor составлял 5,4%, а в настоящее время — минус 0,27%, т.е. по сравнению с периодом бума платеж по кредиту одинакового размера может быть на сотни евро меньше.

По прогнозу самого ЕЦБ, ставка Euribor в нынешнем году практически не изменится, но в следующем начнет понемногу расти и превысит нулевое значение в 2020 году.

В последнее время кредитные договоры заключались с тем условием, что отрицательная ставка Euribor не вычитается из маргинала, т.е. для заемщика нет разницы, равен ли Euribor нулю или имеет отрицательное значение.