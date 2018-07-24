24.07.2018, 16:20

Процентная ставка по жилищным кредитам достигла максимального за четыре года уровня

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rus.delfi.ee
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Процентная ставка по жилищным кредитам достигла максимального за четыре года уровня
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

В июне текущего года средняя годовая процентная ставка по новым жилищным кредитам выросла до 2,5%, что является самым высоким уровнем за последние четыре года.

Такие данные приводятся в опубликованной во вторник, 24 июля, статистике Банка Эстонии, передает rus.err.ee.

В сообщении отмечается, что с начала года отмечается небольшой рост средних процентных ставок по жилищным кредитам, которые в июне достигли 2,5% годовых. Тем не менее, этот уровень по-прежнему можно считать низким, считают аналитики центробанка.

Общая сумма выданных жилищных кредитов в июне выросла на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 117 млн евро. Аналогичные темпы роста жилищного кредитования наблюдались и в предыдущие месяцы.

Увеличение объемов выдачи кредитов связано как с ростом цен на недвижимость и средней суммы кредита, так и с увеличением числа кредитуемых сделок. В последние шесть месяцев прирост портфеля жилищных кредитов составлял около 7% в годовом исчислении.

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