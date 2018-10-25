Проблемы у клиентов Viasat: на многих телеканалах защита от детей включилась "сама"

В редакцию обратился мужчина. Он утверждает, что начиная со среды наблюдаются проблемы с изображением, и к настоящему моменту проблема не устранена. Также вчера о подобном сообщил еще один читатель. По его словам, все стало на экране черным и появилась надпись ”Этот фильм превышает установленный вами возрастной ценз. Введите ПИН-код”.

”Ни один ПИН не подходит. К тому же, уже было так поздно, что инфотелефон не отвечал”, — злился клиент.

Директор по связям в общественностью Viasat Карин Лаурима подтвердила, что проблема имелась. ”Вчера поздно вечером мы проводили обслуживание для дигибоксов определенного типа, и в ходе работ произошла техническая неполадка. В результате на многие телеканалы поставилась защита от детей, и телезрителей попросили ввести код”, — объяснила Лаурима.

Фирма приносит свои извинения всем, кого это коснулось. В данный момент причины проблемы известны, Viasat обещает ее устранить как можно быстрее.