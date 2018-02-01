Проблемы с телефоном? Неожиданный совет: почистите USB-разъем

Не важно, "micro" он или "mini", USB 2.0 или USB-C. Важно, что его никто никогда не чистит — а зря. Если бы чистили, то может быть смартфоны бы не перегревались бы, заряжались бы быстрее и вообще, дольше служили верой и правдой.

История из жизни одного из редакторов TechLife — смартфон (не важно, какой) неожиданно перестал заряжаться. Точнее, он стал заряжаться так медленно, что расходовал энергию быстрее, чем получал. И очень сильно грелся в процессе.

"Накрылся" аккумулятор? "Глючит" контроллер? Дефективный провод? Перезагрузка и смена проводов не помогли. Сбивало с толку, что процесс зарядки все же шел, просто "напор был слабоват".

Впрочем, что с толку сбивало, то и помогло.

Пораскинув мозгами, владелец трубки сделал единственно возможный верный вывод и проделал операцию, которую не проделывал никогда. Операцию, которую — держим пари — никогда не делали 99,1574% наших читателей. Он взял, и почистил разъем для зарядки банальной зубочисткой, выковырял в процессе немного (действительно — немного!) пыли и частичек неведомого науке материала. И это помогло — проблема с "нежеланием" заряжаться пропала, трубка работает, как и должна.

Мы знаем, что вам никто никогда об этом не рассказывал и никогда не советовал, но все же — почистите USB-разъем в смартфоне! Без фанатизма, обычной зубочисткой, без всякого спирта и прочих агрессивных субстанций. Просто сделайте это. Прямо сейчас.

И повторяйте время от времени.