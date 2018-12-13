Проблемы с Omniva: клиенты устали ждать свои посылки, а теперь и онлайн-магазины отказываются от сотрудничества

В Facebook появилась группа "Omniva (Eesti Post) — ужасное предприятие", где за последнее время отписались многие люди, недовольные сервисом почтовой компании. Из недавних постов следует, что со службой поддержки клиентов Omniva сейчас сложно связаться по телефону, поэтому многие клиенты остаются в неведении.

Многие читатели обращались с подобными проблемами и к Delfi. По словам одного из них, он позвонил в службу поддержки клиентов и прождал 18 минут, так и не получив ответа. На электронное письмо через шесть дней якобы так и не пришел ответ.

Онлайн-магазин Zizters сообщил, что прекращает сотрудничество с Omniva, так как посылки опаздывают более чем на десять дней. В сообщении указано, что они, возможно, возобновят сотрудничество с нового года, хотя могут и перейти к услугам DPD. Магазин Juku также больше не предлагает доставку через Omniva.

Руководитель бизнес-операционного сектора Omniva Мартин Лутс уверяет, что вызванная переездом ситуация к сегодняшнему дню нормализовалась, и сейчас задержки вызваны скорее обычной декабрьской нагрузкой.

Он отмечает, что быстрее всего посылка будет доставлена адресату при использовании почтового автомата, и советует не тянуть с отправлением посылок до последнего.