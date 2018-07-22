Проблемы Nordica продолжаются: отменен рейс Копенгаген-Таллинн

Nordica вчера отменила несколько рейсов, потому что пара десятков работников одновременно были на больничном. Сегодня, по данным на настоящий момент, отменен один рейс.

На домашней странице аэропорта видно, что в 11:10 должен был прибыть рейс из Копенгагена, но его отменили. Вчера Delfi писал, что Nordica отменила рейсы в Мюнхен, Варшаву и Киев.

По словам пресс-секретаря Nordica Тоомаса Уйбо, в авиации даже простой насморк представляет угрозу безопасности полета. ”Насморк может перерасти в очень сильную головную боль, которая подвергнет опасности здоровье пилота и безопасность рейса”, — пояснил он.

Для того, чтобы добраться в пункт назначения, фирма предлагаем пассажирам воспользоваться альтернативными маршрутами.