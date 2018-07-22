22.07.2018, 11:30

Проблемы Nordica продолжаются: отменен рейс Копенгаген-Таллинн

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rus.delfi.ee
EST 5
Проблемы Nordica продолжаются: отменен рейс Копенгаген-Таллинн
Foto: Priit Simson

Nordica вчера отменила несколько рейсов, потому что пара десятков работников одновременно были на больничном. Сегодня, по данным на настоящий момент, отменен один рейс.

На домашней странице аэропорта видно, что в 11:10 должен был прибыть рейс из Копенгагена, но его отменили. Вчера Delfi писал, что Nordica отменила рейсы в Мюнхен, Варшаву и Киев.

По словам пресс-секретаря Nordica Тоомаса Уйбо, в авиации даже простой насморк представляет угрозу безопасности полета. ”Насморк может перерасти в очень сильную головную боль, которая подвергнет опасности здоровье пилота и безопасность рейса”, — пояснил он.

Для того, чтобы добраться в пункт назначения, фирма предлагаем пассажирам воспользоваться альтернативными маршрутами.

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