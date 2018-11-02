Проблемный мебельный магазин заказы клиентов не выполнил, а деньги оставил себе

Оба инцидента касаются онлайн-магазина e-moobel24.ee, которым владеет предприятие Rahaus OÜ.

Один клиент заказал в феврале в магазине мебель, внеся предоплату в 1412 €. Товар обещали доставить в течение двух-трех месяцев, но в срок не доставили. Продавец пообещал покупателю скидку в 7% и доставку в июне. Покупатель согласился подождать, но о сих пор так и не получил ни товар, ни возврата предоплаты.

Другой клиент заказал кухонную мебель за 232 € в мае, оплатив заказ полностью. Затем клиент неоднократно посылал продавцу запросы насчет времени доставки, но так и не получил ответа. В июле он подал заявление о расторжении договора. Продавец деньги так и не вернул

Оба клиента желают получить выплаченные продавцу суммы. Сама же фирма так и не предоставила объяснения комиссии.

В итоге комиссия постановила, что у клиентов есть право расторгнуть договор с продавцом, потому что он серьезно нарушил его — не выполнил обязательства в указанные и дополнительный сроки, а также не отвечал на запросы клиентов.