02.11.2018, 07:02

Проблемный мебельный магазин заказы клиентов не выполнил, а деньги оставил себе

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
antiik-17
MööbelFoto: Ilmar Saabas

Комиссия по потребительским спорам столкнулась с двумя случаями с мебельным магазином, который не доставил клиентам заказанные товары, но и не вернул им уплаченные деньги.

Оба инцидента касаются онлайн-магазина e-moobel24.ee, которым владеет предприятие Rahaus OÜ.

Один клиент заказал в феврале в магазине мебель, внеся предоплату в 1412 €. Товар обещали доставить в течение двух-трех месяцев, но в срок не доставили. Продавец пообещал покупателю скидку в 7% и доставку в июне. Покупатель согласился подождать, но о сих пор так и не получил ни товар, ни возврата предоплаты.

Другой клиент заказал кухонную мебель за 232 € в мае, оплатив заказ полностью. Затем клиент неоднократно посылал продавцу запросы насчет времени доставки, но так и не получил ответа. В июле он подал заявление о расторжении договора. Продавец деньги так и не вернул

Оба клиента желают получить выплаченные продавцу суммы. Сама же фирма так и не предоставила объяснения комиссии.

В итоге комиссия постановила, что у клиентов есть право расторгнуть договор с продавцом, потому что он серьезно нарушил его — не выполнил обязательства в указанные и дополнительный сроки, а также не отвечал на запросы клиентов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Министерство хотело бы наделить Силы обороны правом собирать информацию о своих работниках

02.11.2018
На настоящий момент права Сил обороны в сборе информации о своих работниках довольно ограничены и находящийся сейчас в разработке законопроект призван изменить положение дел, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Покупатель недоволен: почему Rimi теперь продает салаты только в 500-граммовых упаковках?

02.11.2018
В редакцию Delfi обратился Виктор, который удивлен тем, что с какого-то момента в Rimi можно купить салаты только в 500-граммовых упаковках, которые слишком велики для него. Представитель сети магазинов объясняет, почему это так.
Подробнее





-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €


Новые методы давления на уклоняющихся от выплаты алиментов: признать паспорт недействительным и конфисковать машину

01.11.2018
Правительство одобрило предложение Министерства юстиции об увеличении давления на уклоняющихся от выплаты алиментов лиц, так как в Эстонии до сих пор не платят алименты 9200 родителей. Изменения закона вступят в силу с 1 января 2021.
Подробнее




НЕОЖИДАННО: Борис Горский покинул SKY Радио и перешел на “Народное”!

01.11.2018
Известный шоумен и радиоведущий с более чем 25-летним стажем Борис Горский неожиданно для многих поклонников сообщил на своей странице в Фейсбуке, что прекратил сотрудничество со SKY Радио.
Подробнее