29.06.2018, 11:18

Проблемам со SmartLynx не видно конца: на этот раз с носом остались пассажиры мальтийских рейсов

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rus.delfi.ee
EST 6
Smartlynx Estonia lennuk
Foto: Andres Putting

Вчера в 18:25 в Таллинн из Мальты должен был прибыть самолет SmartLynx, но рейс был отменен. Из-за этого не состоялся и сегодняшний утренний рейс Таллинн-Мальта.

Вчерашний рейс из Мальты прибудет сегодня в 18:25. Вылет, которые должен был состояться сегодня в 09:30, состоится завтра в 7 утра.

По словам руководителя служба по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Марго Холтс, причина случившегося пока не ясна. ”Если на Мальте возникает техническая проблема, то мы здесь в Таллинне не знаем, о чем может идти речь. Если бы это произошло в Таллинне, то мы смогли бы дать более точные комментарии”, — сказала она.

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