Проблема устранена! Эстонскими банковскими картами снова можно расплачиваться

Многие читатели сообщили Delfi, что около 16 часов платежи карточкой не работали ни с одной банковской картой. Nets Estonia подтвердил наличие сбоев, в общей сложности они продолжались полтора часа.
В 17:16 центр карточных платежей Nets Estonia сообщил, что сегодня в промежутке с 15630 до 17:02 в Nets Estonia был общий сбой, в результате которого были нарушены их услуги. К настоящему моменту работа систем восстановлена. "Nets Estonia приносит извинения за возможные неудобства", — сказано в пресс-сообщении. По словам руководителя Nets Estonia Райво Тинна, сбой был в базе данных центра карточных платежей.
Проблем было много. Один читатель указал, что пытался расплатиться в таллиннском торговом центре Mustika keskus, но это было невозможно. То же самое произошло на расположенной поблизости заправке.