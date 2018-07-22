Проблема устранена! Эстонскими банковскими картами снова можно расплачиваться

Другой читатель в свою очередь отметил, что пытался расплатиться в R-kiosk, но безрезультатно. "Пытаясь заправить машину и посетив несколько заправок (Olerex в Пайде и Circle-K в Мяо), выяснил, что в обеих не действуют платежи карточкой. Люди стоят, растерянно разводя руками, потому что работники заправки не вывесили предупреждения соответствующего содержания и суровая правда выясняется, только когда идешь оплачивать. Возможно, что та же проблема и на других заправках", — описал третий.

С Delfi также побеседовала работающая в магазине женщина, которая рассказала, что у них тотальный информационный вакуум — позвонив по инфотелефонам банка, пришлось долго ждать, когда же с кем-то соединились, то работник банка не смог объяснить причину проблемы. Руководитель таллиннского ресторана New Thai Тоомар Р. Райст сказал, что они узнали только из новости на Delfi, в чем проблема. "Nets постоянно сбрасывал звонки. Если бы было оповещение о сбое, то мы могли бы оповещать клиентов до того, как они сделают заказ".

Эстонскими карточками невозможно было расплатиться и за границей. Латвийцы попросили в ресторане, что у эстонцев могут быть проблемы с карточками и стоит считаться с оплатой наличными. Находящаяся с семьей в Италии женщина отметила: "Мы сейчас с семьей в Италии и уже ощутили это, когда платеж не проходит. Нам придется сегодня спать под елкой, и ехать по скоростным дорогам тоже не можем, поскольку заплатить невозможно. Нет наличных, поскольку подчеркивают, что плати карточкой". А отдыхающий в Испании читатель сказал: "Чрезвычайно неприятная ситуация. Извинений недостаточно, когда день твоего отпуска просто портят и ничего сделать невозможно. Очевидно, в дальнейшем нужно начать все время носить с собой на всякий случай конверт с наличными, если у нас у кого-то где-то опять будет технический сбой или вообще заблокируется".

У банкоматов были длинные очереди. "У банкоматов длинные очереди, например, в Ласнамяэ у Linnamäe Maxima", — сказал еще один читатель. Delfi сообщили, что также не во всех банкоматах возможно было снять наличные. "В Хаапсалу не работают платежи карточкой. Работники отправляют клиентов снимать деньги с банкомата, но клиенты с негодованием возвращаются и говорят, что и наличные невозможно снять", - описал читатель около 17 часов.