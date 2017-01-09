Руководитель по качеству Pindi Kinnisvarahaldus Хелийс Анто сказала, что благодаря холодам и снегопадам, а также последовавшим за ними периоду оттепели, на домах вновь образовались первые сосульки, которые представляют серьезную угрозу для жизни людей.

”Необходимо обязательно убирать снег с крыш: ведь все люди хотят вернуться к своей семье, в свой теплый дом, а не оказаться в одиночестве на больничной койке только лишь потому, что прижимистое товарищество решило сэкономить пару сотен евро”, — сказала Анто.

”Борьба со снегом и сосульками в нашем климате и с нашими двускатными крышами не возможность, а прямая обязанность. В случае несчастья с тяжелыми последствиями члены правления товарищества могут быть также привлечены и к уголовной ответственности”, — предупредила Анто.