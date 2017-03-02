Приз KredEx Krediidikindlustus ”Экспортное дело 2016” получило предприятие Harju Elekter

KredEx Krediidikindlustus сегодня вручило традиционный приз за лучшее экспортное достижение AS Harju Elekter за заключение в прошедшем году выгодных договоров с зарубежными партнерами, что привело к росту экспорта продукции предприятия.

KredEx Krediidikindlustus, предлагающее решения для заземления рисков предприятиям, выходящим на внешние рынки, в этом году уже в третий раз вручает приз ”Экспортное дело”. ”В случае Harju Elekter для нас решающим аргументом стало заключение предприятием в 2016 году множества внушительных договоров на поставку продукции с зарубежными партнерами, благодаря чему значительно выросло производство подстанций и это привело к росту эстонской продукции и ноу-хау на внешних рынках”, — пояснил руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла. ”Отдельно стоит отметить и то, что, несмотря на оценку достижений предприятия именно в прошедшем году, уже в этом году Harju Elekter отметилось заключением крупного договора на поставку продукции в США”.

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Из всего торгового оборота Harju Elekter, производящего электрооборудование и электроматериалы, на экспорт идет около 78% продукции. За последние годы предприятия вдвое увеличило свои продажи за счет рынков Финляндии и Швеции — только один крупнейший договор прошлого года с финским предприятием распределительных сетей Caruna означает для Harju Elekter производство более 1000 комплектных подстанций в год.

По словам председателя правления Harju Elekter Андреса Алликмяэ, полученный приз является серьезным признанием проделанной работы. ”Сегодня мы находимся в ведущем положении в своей сфере на эстонском рынке. Такое положение конечно удобно, но это не является нашей целью — мы видим еще возможности для роста и это, в основном, за пределами Эстонии”, — пояснил Алликмяэ и призвал предпринимателей ради развития и роста смелее делать шаг дальше с тропы внутренних продаж на внешние рынки.

”Для себя мы поставили цель развивать предприятие и развивать нашу отрасль — поэтому сегодня мы активно взаимодействуем с успешными начинающими предприятиями — такими как Skeleton — чтобы еще лучше экспортировать знания и достижения Эстонии. Сегодня мы единственное эстонское технологическое предприятие на Балтийской бирже, но мы надеемся, что рядом с нами появятся и другие”, — сказал Алликмяэ и добавил, что для развития своей сферы предприятие вносит вклад в устойчивость и преемственность инженерного образования в тесном сотрудничестве с Таллинским техническим университетом.

KredEx Krediidikindlustus вручает приз ”Экспортное дело” с 2014 года, признавая достижения эстонских фирм или промышленных отраслей, которые сохраняют и наращивают экспортные объемы и успешны в нахождении новых рынков.