Prisma возвращает ”Ценовую гарантию” и замораживает цены на 400 товаров

С сегодняшнего дня Prisma замораживает цены на 400 товаров в своих магазинах в Таллинне, Тарту и Нарве. Если покупатель обнаружит в другой розничной торговой сети тот же товар по более низкой обычной цене, то Prisma выдаст ему этот товар бесплатно. Основной причиной возвращения кампании ”Ценовая гарантия” коммерческий директор предприятия назвал набирающую обороты инфляцию: рост цен за последние месяцы сравним с периодом, последовавшим за переходом на евро.

В связи со все более быстрым ростом цен сеть Prisma вновь начинает кампанию ”Ценовая гарантия” и вплоть до Иванова дня сохранит низкие цены на 400 товаров.

”С помощью этой кампании мы сможем затормозить общий рост цен на продовольственные товары и товары массового потребления для клиентов в Эстонии”, — говорит коммерческий директор Prisma Peremarket Теэму Кильпия. Согласно недавно опубликованной статистике, потребительские цены в Эстонии продолжают расти, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли по сравнению с прошлым годом на 4,1%.

В кампанию включены товары всех категорий. ”Мы выбрали товары, которые чаще всего оказываются в корзине наших клиентов. В ассортименте есть как продовольственные товары, такие как молоко, хлеб, сыр, йогурты, мясные продукты, так и товары широкого потребления и промтовары, такие как чистящие средства, зубная паста, колготки и носки”, — перечисляет Кильпия.

В кампанию не включены ни алкогольные напитки, ни табачные изделия. Попали же в список многие товары, предусмотренные для семей с детьми: боди, кремы и гель для душа для младенцев, фруктовые пюре для малышей, каши из семи видов злаков и многое другое.

”Дабы обеспечить уверенность в том, что все товары, включенные в список кампании ”Ценовая гарантия”, будут продаваться по самым низким постоянным ценам на эстонском рынке розничной торговли, мы готовы выдавать клиенту бесплатный продукт, если он найдет тот же продукт по более низкой обычной цене в другом магазине”, — объясняет представитель Prisma.

Бесплатный товар клиенту будет выдаваться в том случае, если в магазине Prisma он будет хоть на один цент дороже обычной цены на тот же товар в какой-либо другой розничной торговой сети. Обычная цена — это стоимость продукта, по которой он продается, и которая не была изменена в связи с краткосрочной кампанией или скидкой, льготами для владельцев клиентской карточки или скидкой на товарную группу.

Чтобы подтвердить факт более низкой цены на товар в другой торговой сети клиент должен предоставить доказательный материал. Им может стать чек о покупке или фотография цены на товар. Это можно сделать либо в инфопункте Prisma, либо по электронной почте. Клиент имеет право получить бесплатно одну единицу каждого наименования товара из списка.

Цены на товары, включенные в список кампании ”Ценовая гарантия”, Prisma обещает сохранить вплоть до Иванова дня. ”В течение данного периода цены на эти 400 товаров могут снижаться, но не повышаться, вне зависимости от роста цен производителей или поставщиков”, — пообещал Кильпия.

Со списком товаров, включенных в кампанию, можно ознакомиться здесь: www.hinnagarantii.ee.

Prisma — принадлежащая корпорации SOK торговая сеть, которая действует на рынках Финляндии, Эстонии, России, Латвии и Литвы. В Эстонии Prisma Peremarket действует с 2000 года, и является одной из самых стабильных сетей гипермаркетов на эстонском рынке. Сейчас в Таллинне работает пять, в Тарту два и в Нарве один магазин Prisma.

В ассортименте Prisma Peremarket 10 000-14 000 наименований продуктов питания, а в общем объеме товаров — 60 000 наименований. Доля каждого отдельного магазина Prisma составляет около 1,5 % от рынка розничной торговли всей Эстонии. Prisma Peremarket обеспечивает работой более 1000 человек.