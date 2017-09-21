Prisma провела масштабные сокращения работников: что за этим стоит и можно ли говорить об уходе с рынка?

О нехватке рабочей силы в области обслуживании клиентов не говорил разве что ленивый. На фоне этого довольно странным выглядит недавнее сокращение Prisma 15 человек в Тарту и 10 человек в Нарве и Таллинне.

По данным Ärileht, многие работники недовольны тем, как это было сделано. По их словам, фирма использовала сокращение по состоянию здоровья и избавилась именно от работников с большим стажем. Как утверждает один из источников, трое человек обратились в комиссию по трудовым спорам, а один — в Европейский суд по правам человека.

”По юридическим причинам Prisma Peremarket не может ответить на этот вопрос”, — сказал исполнительный директор Prisma Peremarket Юсси Нуммелин.

На вопрос о том, не собирается ли Prisma закрывать в Эстонии магазины, Нуммелин ответил, что их целью все же является расширение. ”Наоборот, завтра у нас в таллиннских магазинах начинаются интервью с новыми соискателями. На данный момент мы не планируем сокращения рабочих мест”, — сказал он.

По его словам, речь идет об оптимизации бизнеса: ”В результате анализа мы провели изменения и в деятельности и структуре офиса. Оптимизация процессов и эффективности расходов нормальны для обеспечения и наращивания прибыльности коммерческой деятельности”.

На вопрос о найме рабочей силы из Латвии и Литвы и о том, не связано ли это с более низкой оплатой труда, Нуммелин сказал, что это нормально. ”Из Литвы сюда пришли два руководящих работника, именно благодаря своему большому опыту и профессиональным умениям. Я горжусь тем, что в Prisma Peremarket работают люди из разных стран. Я сам финн и благодаря международному опытом могу внести вклад в развитие фирмы.”

Брутто-зарплата начинающего работника в тартуском магазине Prisma при полной занятности составляет 505 евро. После сдачи экзамена продавец может получать 680 евро в месяц. В столичных магазинах зарплаты составляют 590 и 710 евро соответственно.