23.11.2018, 13:46

Prisma помогает эстонским производителям выйти на рынок Финляндии

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rus.delfi.ee
EST
Prisma помогает эстонским производителям выйти на рынок Финляндии
Kalev Lilleorg

Десятки эстонских предприятий с помощью Prisma могут выйти на рынок Финляндии — как с товарами под собственной торговой маркой, так и в роли производителя продукции по заказу розничной сети.

Менеджеры по закупкам S-Grupp — материнской фирмы Prisma, провели информационный день для эстонских производителей. Они рассказали о том, какие перспективы развития бизнеса на рынке Финляндии открывает сотрудничество с крупнейшей розничной сетью, и призвали предприятия пользоваться этими возможностями.

По словам директора по закупкам свежей и замороженной продукции S-Grupp Ким Стрёмсхольм, за последние годы финские потребители имели возможность убедиться в высоком качестве продукции эстонских производителей.

”Несколько эстонских брендов успешно вышли на рынок Финляндии и встретили теплый прием”, — добавил Ким и сказала, что S-Grupp очень заинтересована в сотрудничестве с эстонскими производителями. На информационном дне Стрёмсхольм рассказал эстонским производителям о требованиях к качеству и о возможностях, предлагаемых S-Grupp. В том числе и о конкретных ожиданиях в отношении расширения ассортимента продукции разных товарных групп.

Исполнительный директор Prisma Peremarketid Eesti Юсси Нуммелин заметил, что амбиции эстонских производителей, связанные с выходом на финский рынок, растут. Эта тема постоянно обсуждается с разными предпринимателями.

”Мы рады, когда товары кого-то из местных предпринимателей оказываются на прилавках финских магазинов. Конечно, нужно учитывать и строгие требования к качеству продукции, которые выдвигает S-Grupp. Сам факт того, что продукция попала в наш ассортимент, является своего рода знаком качества. Для финских потребителей это признак качественного товара. Это правило действует как для нас самих, так и для других брендов”, — сказал Нуммелин. Он отметил, что, помимо качества, предприятие должно быть готово инвестировать в маркетинг и обеспечивать бесперебойные поставки, обслуживая рынок значительно большего объема.

AS Tere долгие годы сотрудничало с S-Grupp, их участие в нашем экспорте трудно переоценить, — сказала председатель правления AS Tere Катре Кываск. — S-Grupp, безусловно, является для нас важным партнером по экспорту продукции в Скандинавию. Финские потребители хорошо встретили творожные кремы, которые Tere производит для S-Grupp. Мы надеемся, что вскоре сможем расширить свой ассортимент”.

Самая известная в Эстонии торговая марка пищевого масла Olivia собирается предпринять следующий шаг в сторону экспансии на финском рынке, где на протяжении многих десятилетий высоко ценится рапсовое масло. Менеджер HoReCa и розничных продаж Olivia Микк Йохансон отметил, что финские и эстонские потребители одинаково информированы и имеют схожие привычки в отношении пищевых жиров, что делает рынок Финляндии привлекательным.

”Olivia — торговая марка, которую любят и высоко ценят в Эстонии. Наши потребители хорошо информированы о полезных свойствах рапсового масла. Мы начали поставку наших товаров в Латвию, а Финляндия для нас — следующий логический шаг, поскольку тамошний потребитель хорошо знаком с рапсовым маслом, — отметил Йохансон. — Наш завод по обработке рапсовых семян отвечает самым высоким международным стандартам, недавно мы получили сертификат пищевой безопасности FSSC 22000”.

Информационный день S-Grupp прошел вчера в центре инноваций и предпринимательства TalTech Mektory. В мероприятии приняли участие 70 предприятий Эстонии. С приветственным словом к участникам обратился и председатель собрания Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Вельо Ипитс.

ТОП

Торговая сеть Prisma Peremarket действует в Эстонии с 2000 года. В сеть входит восемь магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обеспечивают работой примерно 800 человек. Предприятие Prisma Peremarket входит в торговый концерн S-Grupp, действующий на рынках Финляндии, Эстонии и России. В концерне трудятся более 41 000 человек. Prisma является торговой сетью с самым широким ассортиментом и самой выгодной потребительской корзиной в Эстонии.

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