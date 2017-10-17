Prisma планирует в течение пяти лет удвоить количество магазинов в Эстонии

Торговая сеть Prisma планирует к 2022 году удвоить количество своих магазинов в Эстонии и в длительной перспективе стать лидером на рынке Эстонии, сообщает АS Prisma Peremarket.

В настоящее время в Таллинне, Тарту и Нарве работает в общей сложности восемь гипермаркетов Prisma, но в течение последующих пяти лет планируется существенно увеличить количество магазинов, прежде всего, путем открытия супермаркетов, а также сделав широкий ассортимент товаров еще ближе к клиентам.

Исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин подтвердил, что в более далекой перспективе цель расширения заключается в том, чтобы стать крупнейшей в Эстонии розничной сетью продовольственных и хозяйственных товаров.

”Потребность в новых магазинах обусловлена именно спросом”, — отметил Нуммелин. ”Меньшая часть новых магазинов будет относиться к числу гипермаркетов, а большинство — к супермаркетам, где будет представлен широкий выбор продовольственных товаров и товаров первой необходимости”.

В ходе расширения торговой сети Prisma создадут 300-400 новых рабочих мест, а в экономику Эстонии инвестируют несколько миллионов евро. Хотя, по словам Нуммелина, процесс расширения начнется уже в ближайшее время и торговая сеть Prisma очень заинтересована в предложениях торговых площадей и участков недвижимости, пока еще все же рано говорить о том, где и когда откроются новые магазины.

Исполнительный директор SOK Йорма Вехвиляйнен добавил, что в ближайшие годы основными иностранными рынками торговой сети станут Эстония и регион Санкт-Петербурга. ”Расширение в Эстонии означает, что, прежде всего, в Таллинне мы нуждаемся для своих супермаркетов в очень хороших торговых площадях с очень выгодным расположением. Все соответствующие предложения приветствуются!”, — обратился Вехвиляйнен к местным и международным инвесторам в области недвижимости и к собственникам недвижимости.

В качестве одного из новшеств торговая сеть Prisma представила на рынке Эстонии высококачественные товары крупной британской сети Tesco. По словам менеджера по категориям отдела закупок Prisma Тийи Кару, такие серии изделий Tesco, как finest* и Free From, являются лучшим ответом на растущий спрос эстонских клиентов на качественные и полезные для здоровья продукты питания, и такие изделия привнесут на обеденный стол эстонского потребителя некоторую британскую роскошь.

”Благодаря товарам марки Tesco мы сможем предложить еще более широкий ассортимент изделий, которые учитывают особые диеты и пищевые аллергии и всегда являлись одним из преимуществ торговой сети Prisma”, — отметила Кару. ”Ассортимент изделий, не содержащих глютена, яичного белка и лактозы, будет существенно пополнен. В рамках серии премиум-класса finest* ассортимент Prisma увеличится примерно на 100 наименований”.

Finest* является флагманом Tesco и наиболее стремительно растущим британским брендом продовольственных товаров премиум-класса, где особый акцент ставится на происхождение, ингредиенты, свежесть и экологическую безопасность. Например, в магазинах Prisma будут представлены чаи, соусы, печенье, варенье, соки, мюсли и замороженные изделия серии finest*.

Основным аспектом новой серии изделий является вкус — как в плане содержимого, так и в плане внешнего вида. Современные и элегантные упаковки изделий Tesco, непременно, будут привлекать внимание на полках Prisma и предоставят потребителям возможность насладиться королевским завтраком или английским пятичасовым чаем.

Основанная в 1919 году компания Tesco является крупнейшей в Великобритании сетью продуктовых магазинов, у которой насчитывается свыше 6 800 магазинов как на родине, так и за границей.