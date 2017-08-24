Prisma начала предлагать услугу доставки продуктов на дом

Сеть гипермаркетов Prisma в сотрудничестве с транспортной фирмой DPD начала предлагать услугу доставки на дом продуктов питания.

Об этом Prisma и DPD сообщили в четверг, 24 августа, в совместном пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в первое время курьер будет доставлять покупки клиентам Prisma в Таллинне и окрестностях (от Харку до Мууга) с понедельника по воскресенье. Если заказ размещается в системе ePrisma до 12:00, то товар будет доставлен клиенту в тот же день.

DPD будет доставлять товары прямо к двери, в т.ч. и в многоквартирные дома. Клиентов будут информировать о предполагаемом часе доставки при помощи SMS-сообщения.

Большинство крупных розничных сетей, такие как Maxima, Coop и Selver, предлагают услугу интернет-магазина уже более года. На прошлой неделе государственная почтовая фирма Omniva сообщила, что прекращает развозку заказов клиентам этих сетей из-за низкой окупаемости. В дальнейшем Maxima, Coop и Selver организуют оказание этой услуги самостоятельно.