13.02.2018, 12:30

Prisma готовится к приходу Lidl: ищут варианты объединения

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rus.delfi.ee
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Prisma готовится к приходу Lidl: ищут варианты объединения
Foto: Lauri Laugen

Приход в Эстонию немецкой дешевой торговой сети Lidl может подтолкнуть здешних торговцев к объединению, и первой об этом заговорила Prisma, пишет dv.ee.

Исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин подтвердил, что Prisma заинтересована в покупке выставленных на продажу предприятий розничной торговли или же в объединении с ними. По его словам, сеть Prisma Peremarket в ближайшие годы намерена удвоить число своих магазинов, открыв в том числе 10 новых супермакетов.

”Мы ищем недвижимость преимущественно в Таллинне и его окрестностях. Одновременно, разумеется, следим за тем, как идут дела у наших конкурентов, не освобождаются ли у них удобные торговые площади”, — сказал Нуммелин.

Подробнее читайте в "Деловые ведомости".

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