Приручить Wi-Fi: Топ-10 вещей, которые надо сделать дома с рутером после покупки

Есть немало доводов в пользу покупки нового рутера — начиная с большей производительностью и заканчивая лучшей поддержкой всех новомодных гаджетов у вас дома. Но если вы решились, купили и теперь собираетесь его настроить — вот 10 вещей, которые надо сделать с устройством еще до того, как вы его подключите к интернету.

Ну а если вы купили уже давно — проверьте себя: сколько пунктов из этого списка вы прошли? И если что-то сделано не было тогда, еще не поздно проделать это сейчас!

На всякий случай напомним, что доступ к рутеру можно получить, просто набрав в браузере заветные цифры 192.168.0.1 (иногда — 192.168.1.1, реже более экзотичные варианты). В зависимости от настроек, может потребоваться проводное подключение (через кабель, а не Wi-Fi). Логин и пароль? Стандартные варианты для разных производителей можно найти вот в этом списке. Если же ваш провайдер что-то изменил — читайте договор или спросите у него!

Ну а теперь — советы.

1. Найдите правильное место

Можно купить ультрамодный рутер известного производителя за большие деньги — и страдать от низкого качества сигнала и плохой работы. Потому что местоположение рутера в доме имеет значение! Рутеры используют радиоволны, сигнал которых может быть ослаблен или заблокирован даже мебелью, не говоря уже о кирпичных или железобетонных стенах. Чем слабее сигнал, тем на меньшее расстояние рутер "бьет" и тем медленнее интернет.

Вот основные золотые правила размещения рутера в помещении:

В центре дома или квартиры.

Не на полу, а на столе, полке или шкафу.

Не впритык к стене.

Подальше от устройств, которые также работают на/с радио — микроволновки, беспроводные телефоны и т.д.

2. Расположите антенны правильным образом

Если в рутере есть 2-4 внешние антенны, то располагайте их не так, как показано на гламурном рисунке на коробке (все вверх, "торчком") а перпендикулярно друг другу (то есть "враскоряку"). Менее красиво, зато более эффективно.

Если антенна одна — следуйте указаниям производителя, описанным в руководстве пользователя. Если в рутере нет антенн вовсе, опять же — следуйте указаниям производителя при выборе горизонтальной или вертикальной ориентации устройства. То есть, если производитель рекомендует ставить гаджет вертикально, не кладите его на бок только потому, что вам так кажется лучше.

3. Измените SSID и пароль

SSID — это имя рутера, то самое, которое видно всем вокруг, когда они выбирают Wi-Fi. По умолчанию производитель в качестве имени указывает название модели, облегчая задачу тем, кто захочет подключиться к вашему рутеру. Поэтому имя надо менять на… да на что угодно! Меняется он обычно в разделе беспроводных настроек (Wireless).

Логин и пароль у всех рутеров одного производителя всегда один и тот же, более того, в 90% случаев, как сказано вот в этом списке, они выглядят как admin/admin или admin/password. Понятно, что если вы хотите ограничить доступ чужаков — логин и пароль надо сменить. Меняются они обычно в разделах Maintenance или Administration.

Как получить доступ к этим разделам? Просто! Подключите рутер к компьютеру с помощью провода (читайте руководство пользователя) и наберите в браузере 192.168.0.1 или 192.168.0.0 — в зависимости от производителя. Это отраслевой стандарт.

4. Обновите прошивку

Прошивка (firmware) — это операционная система рутера. Если вы не уверены в своих силах — пропустите этот раздел. Однако, мы бы все же рекомендовали попробовать. В конце концов, сломать устройство у вас получится только в том случае, если во время прошивки, например, выключится электричество. В крайнем случае купите новый рутер — делов-то :-).

Если вы все же решились, поясним, зачем производители выпускают новые версии прошивки. Да, собственно, затем же, зачем Microsoft, Google и Apple выпускают новые версии Windows, Android и iOS — чтобы ускорить работу, закрыть дыры в системе безопасности и добавить новые функции. Ведь технически рутер — это компьютер, просто маленький и очень узкоспециализированный. Ему тоже нужны обновления!

Зайдите на сайт производителя и поищите у него информацию на этот счет. Затем скачайте (строго с сайта производителя!) новую прошивку и следуйте инструкции. Причем мы настаиваем на "следуйте инструкции", поэтому специально не описываем процесс подробнее.

Что? Слышали про "кастомные" прошивки разных умельцев? Да, они существуют. Но их использование рекомендуется только опытным пользователям.

5. Установите пароль на Wi-Fi

Каждая частная Wi-Fi сеть должна быть защищена, в противном случае она ничем не отличается от открытой сети в кафе или ресторане. А в них, как известно, нельзя делать ничего полезного, вроде работы в интернет-банке. Просто потому, что открытая Wi-Fi-сеть — это, для некоторых людей, как открытые настежь двери. В эти двери можно даже войти и совершить какое-нибудь преступление, а вину повесить на владельца. Например, скачать (или еще хуже — закачать) через вашу открытую Wi-Fi-сеть детскую порнографию. К сожалению, рассказывать о своей невиновности вы потом будете именно что прокурору.

Итак, Wi-Fi надо закрывать и защищать паролем — это даже не обсуждается. К счастью, тот пароль, что генерируется по умолчанию — уникален для каждого устройства. Это если он установлен вообще. Если не установлен, то надо все срочно поправить и ваши настройки должны выглядеть примерно как скриншоте выше.

6. Отключите удаленный доступ

Если ваш рутер принадлежит провайдеру — удаленный доступ может быть настроен специально для нужд провайдера. Правда, мы лично не убеждены, что хотели бы, что наши домашние рутеры имели такую "дыру"… но вы решайте сами.

Эта функция не всегда включена или выключена по умолчанию, так что идите в меню и ищите что-то вроде Remote Management. Наши внутренние параноики рекомендуют ее отключить, но вы, кстати, наоборот можете захотеть ее включить — если имеете дело с рутером, который, например, стоит в доме родителей. Просто чтобы не ездить к ним каждый раз ради смены настроек.

7. Выберите правильный канал и режим работы сети

Этот раздел на первый взгляд самый сложный для настроек, но он же — если все сделать правильно — сильнее других влияет на скорость интернета в доме.

Во-первых, вам надо выбрать частоту — 2.4 или 5GHz. Если все ваши мобильные устройства поддерживают 5GHz (новейшие дорогие ноутбуки, свежие "айфоны" и "дроиды"), то даже не думая выбирайте именно 5GHz. Потому что, скорее всего, в округе будет очень мало столь же навороченных сетей и помехи для работы вашей будут минимальны.

Если вам надо использовать 2.4GHz, то следует найти и вручную выставить наименее "популярный" в округе канал. Как его найти? Мы для этой цели рекомендуем использовать приложение Wifi Analyzer. Оно простое и наглядное — сканирует Wi-Fi-сети вокруг и показывает их характеристики, включая также и занятый канал. На каком канале меньше всего сетей работает — тот у себя в настройках и выбирайте. Интернет будет работать быстрее и стабильнее.

Что касается всех этих стандартов вроде 802.11g или 802.11ac, то с ними все просто — выбирайте самый быстрый из предложенных (сейчас это 802.11ac). Если интернет работает стабильно на всех устройствах в доме, больше ничего не меняйте. Есть сбои? Измените стандарт на что-то менее современное. Эксперты, конечно, заклеймят нас позором за такой "метод научного тыка", но зато он понятен обычным людям и работает.

8. Включите родительский контроль

Если у вас есть пользователи, работу которых в интернете надо ограничить, вы можете сделать это с помощью рутера. Разные производители в разных моделях предлагают очень разные возможности. Но как минимум все они позволяют "тупо" ограничить работу той или иной машины по времени. Не хотите, чтобы дети со своих смартфонов ползали в Сети после 10 вечера? Теперь вы знаете, где искать нужные настройки.

9. Включите или выключите гостевой доступ

Современные рутеры часто позволяют обеспечить специальный гостевой доступ — выход в интернет для тех, кто приходит к вам в дом. У "гостей" свой отдельный пароль, что может быть удобно, если вы не хотите давать настоящий пароль от своего рутера кому попало (что разумно).

Если возможность включить такой доступ есть — включайте, даже не думая. В соответствующем разделе еще часто можно ограничить скорость доступа в Сеть и настроить разные другие опции.

10. Разберитесь с QoS и WPS

Звучит страшно? Это потому что обычному пользователю это практически не надо. Ну, во всяком случае с нашей точки зрения. WPS — это Wi-Fi Protected Setup, режим, в котором якобы можно настроить рутер, не заходя в его настройки. Из нашего опыта — он чаще работает криво или не работает, чем работает так, как хотелось бы. Мы бы рекомендовали его отключить.

QoS — это Quality of Service, специальные настройки, которые позволяют настроить потребление интернета отдельными сервисами или пользователями. Например, если дома кто-то постоянно забивает канал скачиванием торрентов и не дает другим людям комфортно играть в интернет-игры, то с помощью раздела QoS можно или ограничить аппетиты любителя торрентов, или поднять приоритет в Сети тех, кто играет в игры.