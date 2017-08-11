Приобретение старых водопроводных труб в Крооди позволило привлечь в Маарду инвестиции на 3,6 млн евро

В течении двух последующих лет Маардуская мэрия реконструирует и расширит водопроводное и канализационное хозяйство в промышленном районе Крооди, а также построит общий водопровод и канализацию в Приозерной части города, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой и организовать сбор и очистку сточных вод, передает пресс-служба города.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, решение о приобретении в городскую собственность старого водного хозяйства в районе Крооди себя полностью оправдало. ”Без инвестирования четверти миллиона евро в покупку трубопровода мы не смогли бы ходатайствовать о получении средств на реконструкцию. Я рад, что старая нерешенная проблема наконец-то получила стратегическое решение, направленное на развитие города в долгосрочной перспективе”, — сообщил мэр.

”Благодаря реконструкции водного хозяйства и системы канализации в районе Крооди более 50 предприятий смогут продолжить свою деятельность, порядка 700 человек сохранят свои рабочие места, а промышленный район Крооди станет привлекательным местом для многих новых предприятий. Жители Приозерной части города получат долгожданную систему общего водопровода и канализации, что позволит им пользоваться качественной питьевой водой”, — добавил Владимир Архипов.

Проект Маардуской мэрии „Реконструкция и расширение инфраструктуры водного хозяйства и канализации в промышленном районе Крооди и Приозерном” получил поддержку Центра инвестирования в окружающую среду (KIK) в сумме 3,6 млн евро, которая будет выделена из Фонда сплочения ЕС. Самофинансирование города в проекте составит 1,5 млн евро.

За последние 5 лет Маардуская горуправа реализовала пять крупных проектов по развитию технической инфраструктуры города на сумму около 29 миллионов евро, из которых средства из структурных фондов ЕС и государственных субсидий составили около 26 миллионов евро.