Принцип солидарности: как ЕС обезопасит себя от отключений российского газа с 2018 года

Европейский Союз к концу 2017 года примет пакет мер против сбоев в поставках газа. Брюссель старается развеять впечатление, что этот шаг — защита от возможных действий "Газпрома".

Это было так давно, что уже пора бы забыть: так или примерно так, возможно, думают, люди, которые несли в России ответственность за решение прекратить поставки газа в Европу в 2006 и 2009 годах на фоне конфликта с Украиной. Теперь те же люди вполне могут счесть еврочиновников злопамятными, потому что Европейский Союз договорился о новом пакете мер, один из ключевых пунктов которого — защита от сбоев поставок газа.

Энергетическая безопасность ЕС

В Еврокомиссии сегодня стараются не педалировать то обстоятельство, что именно прекращение поставок российского газа побудило Брюссель пересмотреть вопросы энергетической безопасности и форсировать создание не только политического, таможенного и торгового, но и все больше — энергетического союза. "Для энергетического союза безопасность поставок — одна из самых важных целей", — только лишь сказал заместитель председателя Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шевчович, представляя итоговый пакет мер ЕС.

Большинством голосов в середине сентября 2017 года новые правила одобрил Европейский парламент, и теперь они легли на подпись в Совет ЕС. "Мы ожидаем, что в ближайшие недели пакет будет подписан. Новые меры вступят в силу спустя 20 дней после их публикации. Скорее всего, это произойдет ближе к концу 2017 года", — сказала в интервью DW представитель Еврокомиссии по энергетике Анна-Каиса Итконен.

Главным в новом пакете мер, призванных укрепить энергетическую безопасность ЕС, станет "принцип солидарности". Он предполагает, что страны-члены ЕС помогут друг другу в случае возникновения дефицита энергии в одной из них, прежде всего за счет перераспределения газа по интерконнекторам — небольшим трубопроводам, соединяющим национальные газовые сети.

Как будет работать "принцип солидарности"

Представим маловероятный, но все же возможный сценарий конца 2019 года: Россия не договорилась с Украиной об условиях транзита российского газа дальше в Европу, а проекты газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" еще не завершены. Возникает конфликт, и Россия прекращает поставки, как это уже происходило дважды. Чтобы в таком случае избежать негативных последствий для потребителей внутри Евросоюза, Брюссель разбил территорию ЕС на 9 региональных зон.

Внутри каждой из них страны-члены обязуются выработать механизмы взаимовыручки в подобных случаях. "В случае, если возникнет острый дефицит газа, соседи помогут в обеспечении энергоснабжением домашних хозяйств и всех критически важных инфраструктурных объектов, включая больницы, школы, а также все системы безопасности", — пояснила представитель Еврокомиссии.

Чтобы принцип солидарности работал, каждая страна-член ЕС должна разработать план на случай сбоев с поставками газа. Затем страны объединятся по региональным зонам, обсудят имеющиеся риски и примут совместный план действий. "Каждые четыре года этот план будет пересматриваться. Мы со своей стороны только предоставили некий образец, но каждой стране необходимо изменить его под себя. Основную ответственность на себя в этом вопросе берут сами страны-члены ЕС", — заметила Итконен.

Все останется по-прежнему, если не наступит форс-мажор

Если только перебои с поставками не будут иметь катастрофический масштаб, то проблемы решат обыкновенные механизмы купли-продажи газа по средним рыночным ценам, заверяют в Еврокомиссии.

"Коммерческие контракты останутся коммерческими контрактами. В пакете мер мы прописываем три уровня решения проблем. На первом — сами компании, на втором — отдельные страны, на третьем — Еврокомиссия. Цель такова, чтобы как можно дольше любые приостановки в снабжении газа решались на уровне компаний-поставщиков и компаний-потребителей", — пояснила Итконен. И только если кризис станет настолько серьезным, что одними рыночными методами его не разрешить, тогда вступят в силу меры, согласованные членами ЕС, включая принцип солидарности.

Российского монополиста будут жестче контролировать

Еще один важный аспект нового пакета мер — усиление контроля со стороны Евросоюза над соглашениями членов ЕС с третьими странами о поставках газа. Если оговариваемый объем поставок составляет не менее 28 процентов общего потребления газа в отдельно взятой стране Евросоюза, то такие контракты придется предоставлять на одобрение Брюсселю до их подписания. Изначально предполагалось информировать регулятора, если доля рынка поставщика составляет 40 процентов.

Данная мера затронет интересы российского газового монополиста: у "Газпрома" есть договоренности в Европе, превышающие эту планку, а если в строй войдет газопровод "Северный поток-2", то эту планку "Газпром", вероятно, превысит и в Германии. Впрочем, напрямую, как заверили в Еврокомиссии, новый пакет мер никак не касается отдельных поставщиков и проектов.

Что же касается проекта "Северный поток-2", то по нему вскоре появятся новости с европейской стороны: Брюссель в июне этого года запросил у стран-членов Евросоюза мандат на проведение переговоров с Россией о строительстве новой ветки "Северного потока". Решение по мандату пока не принято, сказали в Еврокомиссии. На предварительном совещании юристы Совета ЕС пришли к выводу, что такие переговоры в компетенцию Брюсселя не входят. Окончательное решение ожидается 12 октября.