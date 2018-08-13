13.08.2018, 13:31

Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?

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rus.delfi.ee
EST
Eerik-Niiles Kross, Kõue Mõis
Eerik-Niiles Kross, Kõue MõisFoto: Tanel Meos

Delfi получил информацию от читателя, что мыза Кыуэ закрывается, а сотрудникам уже выплатили компенсацию за сокращение. Владелец мызы Эрик-Нийлес Кросс сообщил, что данная информация не отвечает действительности.

По словам Кросса, они переделали бизнес-модель и в новом сезоне будут заниматься мероприятиями и конференциями, то есть не будут обслуживать случайных клиентов в ресторане. Заказы будут приниматься как и раньше.

Кроме того, осенью планируется открыть новое место общественного питания в Таллинне, где сотрудники при желании, по словам Кросса, могут найти работу. Основная команда частично продолжит работу в другой фирме.

"Управлять мызой, конечно же, выходит дорого, но это мы переживем", — отметил он.

За годы своей деятельности у предприятия Kõue mõis OÜ образовался внушительный налоговый долг, который достигает 160 000 евро.

Tallinn Hockey weekend
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