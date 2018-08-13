Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?

По словам Кросса, они переделали бизнес-модель и в новом сезоне будут заниматься мероприятиями и конференциями, то есть не будут обслуживать случайных клиентов в ресторане. Заказы будут приниматься как и раньше.

Кроме того, осенью планируется открыть новое место общественного питания в Таллинне, где сотрудники при желании, по словам Кросса, могут найти работу. Основная команда частично продолжит работу в другой фирме.

"Управлять мызой, конечно же, выходит дорого, но это мы переживем", — отметил он.

За годы своей деятельности у предприятия Kõue mõis OÜ образовался внушительный налоговый долг, который достигает 160 000 евро.