Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?

Delfi получил информацию от читателя, что мыза Кыуэ закрывается, а сотрудникам уже выплатили компенсацию за сокращение. Владелец мызы Эрик-Нийлес Кросс сообщил, что данная информация не отвечает действительности.
По словам Кросса, они переделали бизнес-модель и в новом сезоне будут заниматься мероприятиями и конференциями, то есть не будут обслуживать случайных клиентов в ресторане. Заказы будут приниматься как и раньше.
Кроме того, осенью планируется открыть новое место общественного питания в Таллинне, где сотрудники при желании, по словам Кросса, могут найти работу. Основная команда частично продолжит работу в другой фирме.
"Управлять мызой, конечно же, выходит дорого, но это мы переживем", — отметил он.
За годы своей деятельности у предприятия Kõue mõis OÜ образовался внушительный налоговый долг, который достигает 160 000 евро.