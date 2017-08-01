Принадлежащая городу историческая яхта ”Калев” выставлена на продажу

Управа Пыхья-Таллинна объявила о продаже с письменного аукциона единственной принадлежащей городу яхты ”Калев”, начальная цена которой установлена на отметке 15 тысяч евро.

”К сожалению, в результате проведенной экспертизы выяснилось, что яхта не пригодна к мореплаванию, а расходы на ее восстановление чрезвычайно высоки. Для нас предпочтительнее всего было бы передать судно какому-либо музею, но музеи к этому предложению интереса не проявили. Поэтому остается надеяться, что новые владельцы вернут исторический парусник к жизни — пусть даже в качестве экспоната или, например, кафе”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд посредством пресс-сообщения.

Согласно результатам проведенной в прошлом году экспертизы, ремонт только одного корпуса яхты обошелся бы в 48 000 евро. Стоимость ремонта палубы и кокпита составляет 28 000 евро, ремонт кают — в 10 500 евро. По оценке эксперта, рыночная стоимость нуждающейся в ремонте яхты не превышает 15 000 евро.

Яхта сейчас находится на причале в Пирита. Потенциальные покупатели могут ознакомиться как с самим объектом, так и с актом экспертизы — для этого необходимо обратиться в районную управу. Письменный аукцион продлится до 10:00 31 августа.

Одномачтовая крейсерная яхта ”Калев” была построена в 1978 году в Польше по заказу Всесоюзного Олимпийского комитета специально к таллиннской Олимпийской регате. После окончания регаты она была передана таллиннским властям, а с 1996 года находится в ведении Пыхья-Таллиннской районной управы.