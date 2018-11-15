15.11.2018, 07:40

Примерно 700 "танкистов" в Эстонии могут получить запрет на бизнес

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Примерно 700 "танкистов" в Эстонии могут получить запрет на бизнес
Pilt on illustratiivnePanthermedia, Scanpix

Министерство юстиции разработало изменения к Коммерческому кодексу с целью уменьшить использование "танкистов" в предпринимательской среде Эстонии и повысить общий уровень культуры бизнеса.

В течение многих лет в Эстонии представляют проблему предприниматели, которые перекладывают свои бизнес-обязательства на кредиторов, передает rus.err.ee.

Для этого используются разные схемы, например, когда руководство юридического лица-должника заменяется малоимущим лицом, которое на практике не участвует в управлении компанией, то есть так называемым "танкистом".

По данным Союза кредиторов Эстонии (Eesti võlausaldajate liit), в стране активно действует около 700 "танкистов", связанных с более 10 000 компаний с общей задолженностью в 355 миллионов евро.

Согласно законопроекту, в целях сокращения использования услуг "танкистов", ликвидируется возможность отчуждения части активов паевых товариществ () в ситуации, когда последнее не выполнило установленные законом обязательства по представлению отчетности.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Заговор или объективные трудности? Некоторые аспекты смены мобильного оператора

15.11.2018
Уже много лет жители Эстонии имеют возможность переходить от одного мобильного оператора к другому, сохраняя прежний номер телефона. Однако на деле процесс этот не столь быстрый, как хотелось бы многим, пишет "МК-Эстония".
Подробнее



В Независимом профсоюзе шахтеров и энергетиков объяснили, как Владислав Понятовский смог без ведома остальных перечислить 416 тысяч евро британским мошенникам

14.11.2018
Как Delfi сообщил в понедельник, один из членов правления Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислав Понятовский годами играл на бирже, преумножая деньги в профсоюзной ”копилке”, но в начале 2018-го связался, судя по всему, с мошенниками, в результате чего возглавляемое им профсоюзное отделение Балтийский электростанции потеряло 416 тысяч евро. Три других члена правления профсоюза говорят, что узнали о сделке слишком поздно и предотвратить ее не могли.
Подробнее

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Самый лакомый избирательный округ. Смотрите, кого партии отправят избираться в Харьюмаа и Рапламаа

14.11.2018
Выборы приближаются и становится ясно, что большая часть партийных лидеров будет баллотироваться в Харьюмаа и Рапламаа. Именно в этом округе будет роздано больше всего мандатов.
Подробнее

Фейерверки предложили облагать налогом на роскошь. "Хотите, чтобы в Икла рядом с алкогольным появился магазин фейерверков?"

14.11.2018
Союз спасателей предложил для поддержки спасателей-добровольцев обложить фейерверки налогом на роскошь. Продавцы считают, что это несправедливо, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
153,30 €

960 таблеток за семь месяцев: зависимая от психотропных препаратов врач-анестезиолог годами вела опасную жизнь

14.11.2018
Возникшие из-за ночных дежурств расстройства сна вынудили принимать снотворное и успокоительные, которые со временем сделали из врача отделения экстренной медицины зависимую и уголовную преступницу, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


ФОТО DELFI: В Таллинне представили новую книгу ”Эдгар Сависаар — политик и романтик”

14.11.2018
В в магазине Rahva Raamat в торговом центре Viru представили книгу “Edgar Savisaar — poliitik ja romantik” (”Эдгар Сависаар — политик и романтик”) авторства Тойво Тоотсена, Хейки Раудла и Айна Саарна, призванная показать политика с более мягкой стороны.
Подробнее