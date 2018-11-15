Примерно 700 "танкистов" в Эстонии могут получить запрет на бизнес

В течение многих лет в Эстонии представляют проблему предприниматели, которые перекладывают свои бизнес-обязательства на кредиторов, передает rus.err.ee.

Для этого используются разные схемы, например, когда руководство юридического лица-должника заменяется малоимущим лицом, которое на практике не участвует в управлении компанией, то есть так называемым "танкистом".

По данным Союза кредиторов Эстонии (Eesti võlausaldajate liit), в стране активно действует около 700 "танкистов", связанных с более 10 000 компаний с общей задолженностью в 355 миллионов евро.

Согласно законопроекту, в целях сокращения использования услуг "танкистов", ликвидируется возможность отчуждения части активов паевых товариществ (OÜ) в ситуации, когда последнее не выполнило установленные законом обязательства по представлению отчетности.