Приложение Eesti Energia названо лучшей мобильной услугой в категории окружающей среды

В рамках прошедшего вчера в Дубаи Всемирного правительственного саммита мобильное приложение Eesti Energia было награждено званием лучшей м-услуги в категории окружающей среды.

Награду принял руководитель по продаже энергии Eesti Energia Карла Аган, который считает это большим признанием. ”Эстония известна в мире своими э-решениями, и мы успешно применяем их в области энергетики. Приятно, что нас замечают и ценят”, — сказал Аган.

Мобильное приложение Eesti Energia позволяет отслеживать потребление электричества с часовой точностью, изменять свои потребительские привычки на основании данных потребления, экономя тем самым затраты на электроэнергию. Мобильным приложением Eesti Energia могут пользоваться все бытовые клиенты Eesti Energia, заключившие договор.

Прошедший уже в пятый раз Всемирный правительственный саммит — это встреча на высшем уровне, проходящая в Дубаи, в Объединенных арабских эмиратах, в этом году в нем приняло участие более 3000 человек представлявших около 130 государств. На встрече высшего уровня руководителей государств и частного сектора обсуждались возможности того, как создать лучшее будущее для последующих поколений, происходил обмен лучшими практиками, а также были представлены различные инновативные решения. Среди прочих в мероприятии приняли участие руководитель Tesla Элон Маск, президент Всемирного банка др. Джим Ким и руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

