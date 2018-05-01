Приличная надбавка к зарплате: Ратас получает на представительские расходы около 13 000 евро в год

Зарплата Юри Ратаса составляет 5356 евро в месяц, зарплата министров — 4552,6 евро. Доплата на представительские расходы равна 20% от зарплаты и не облагается налогом. У Ратаса эта сумма составляет 1071,2 евро, у других министров — 910,52 евро.

В год сводная сумма получается у Ратаса 12 854,4 евро и у министров 10 926,24 евро.

Если, например, депутаты Рийгикогу для возврата денег за представительские расходы должны предоставлять чеки, то для правительства законодательство другое. Они отдельные чеки предоставлять не должны. У депутатов сумма по большей части уходит на расходы на автомобиль, однако у министров этой проблемы нет — они ездят на служебном автомобиле, расходами которого занимается Госканцелярия.

Как и следует из названия, сумма министров и должна уходить на то, чтобы представлять государство, хотя бы, например, на покупку представительской одежды. Что реально делают с деньгами и делают ли, Госканцелярия не контролирует.