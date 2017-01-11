Пресс-секретарь Selver Карл-Виллиам Вазерик сообщает, что раньше у фермы Конью не было проблем с поставками, хотя объем продаж их продукции всегда был не особо большим. Но этой зимой на прилавках всех 16 крупных магазинов, где с апреля 2015 года продавали продукцию Конью, вовсе нет сыра от Репинского.

Вазерик подтвердил, что этой зимой у Конью впервые возникли проблемы с поставками — из-за отсутствия козьего молока. Как сказали Eesti Ekspress продавщица молочного автобуса Конью и покупатели, у коз начался зимний отдых. Еще в ноябре в автобусе можно было купить лишь только коровье молоко.

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Однако в предыдущие годы репинский как-то справлялся с недостатком молока и коньюские шарики козьего сыра в масле были в продаже в магазинах и зимой. Напомним, что недавно Eesti Ekspress писал, что зимой Репинский заказывает козий сыр из Нидерландов, так как его козы отдыхают. Сам Репинский отрицает это и настаивает на том, что в эстонских магазинах под брендом Конью никогда на продавался голландский сыр.

Неужели в этом году, после обнародования сего факта, ферма Конью не стала больше заказывать сыр из Нидерландов? Мартин Репинский оставил запрос журналиста без ответа.

rus.delfi.ee
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