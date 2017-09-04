04.09.2017, 07:35

Приход Lidl в Эстонию поставит в трудное положение как торговцев, так и производителей

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rus.delfi.ee
EST
Приход Lidl в Эстонию поставит в трудное положение как торговцев, так и производителей
Reuters

По словам председателя правления Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, приход немецкой сети дешевых товаров в Эстонию принесет ценовое давление не только на сети магазинов, но и на эстонских производителей.

Сырмус сказал Õhtuleht, что торговцы склонны снижать цену прежде всего за счет производителя. В то же время наше сельское хозяйство и пищевая промышленность не могут соревноваться с дешевым массовым производством.

Вдобавок с приходом Lidl увеличится и анонимность товаров. "Lidl может прийти на местный рынок с большим количеством своих марок товаров, но также, так сказать, с анонимными товарами".

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