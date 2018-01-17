Приграничная торговля кипит: мясо, сыр, стройматериалы — в Латвии, кофе — в Эстонии

О масштабном росте приграничной торговли активно говорится уже давно. Большие сети отмечают, что в Латвии продажи выросло вдвое и происходящее негативно сказывается на эстонских магазинах, пишет Eesti Päevaleht.

Проблемой стало и то, что, посещая Латвию, эстонцы все чаще обращают свой взор на другие товары. Руководители магазинов в регионах отмечают, что ситуация постоянно ухудшается. Если люди все равно едут через границу за алкоголем, то теперь стали заодно покупать там и сладости, мясо и прохладительные напитки, не говоря уже о строительных товарах и товарах для сада.

Журналист прибывает в Латвию в Валка и останавливается возле магазина Mego. На парковке — примерно поровну автомобилей с эстонскими и латвийскими номерами. Ассортимент разнообразен: от лекарств до мебели и строительных товаров.

По словам продавщицы магазина, в день их посещает 1500 клиентов из Эстонии, что составляет примерно половину от общего количества. ”Годом ранее было меньше, около 1000 эстонцев в день”, — говорит женщина. Сама она ездит в Эстонию в Hesburger, так как в Валка его нет.



Светлана приехала в магазин из Тарту вместе с семьей сына. ”Взяли меня, старого человека, с собой. Они приехали за материалом для ремонта, а я — за мясом”, — рассказывает женщина. По ее словам, мясо в Латвии очень хорошее: дешевое и свежее. К тому, прямо здесь на твоих глазах тебе сделают из него фарш. В Mego Светлана приезжает раз в месяц и покупает все необходимое. ”Только кофе тут нет смысла покупать, тут оно намного дороже, чем в Эстонии”. Также семья покупает здесь детскую обувь и одежду. Сама Светлана покупает лекарства от аллергии. ”В Эстонии за один блистер таблеток я плачу чуть более четырех евро, здесь три блистера я покупаю за три евро с копейками. И обслуживание очень хорошее, некоторые продавцы говорят по-эстонски”, — отмечает она.

Пожелавшая остаться анонимной пожилая пара, проживающая в 15 км от Валка, говорит, что в Латвии корзина порой выходит на несколько десятков евро дешевле. ”Приезжаем раз в неделю, так как живем недалеко. К тому же, эстонцы чувствительны к ценам и здесь можно купить то, чего нет в Эстонии. Например, здесь очень вкусный сыр”, — говорят они. Алкоголь супруги не покупают: ”Мы не пьяницы и нет смысла в перевозке. Из наших знакомых вообще никто не ездит в Латвию из-за алкоголя. Скорее, за ним едут те, кто живет дальше”.

У Tõrva Tarbijate Ühistu в Валка четыре магазина, которым приходится конкурировать с низкими ценами латышей. По словам руководителя товарищества Илоны Леэтмаа, по продуктам и товарам первой необходимости они конкурируют уже много лет и привыкли. ”Но того, что произошло в результате поднятия акциза на алкоголь, мы предвидеть не смогли”, — сокрушается она. По словам Леэтмаа, продажи крепкого алкоголя уменьшились так сильно, что товарищество опустило руки. ”Чего нам беспокоиться об этом? Все равно никто здесь алкоголь не покупает”, — рассуждает она. То, что их магазины закроются, она считает маловероятным, так как за ними стоит сильное товарищество, а вот более мелкие предприятия могут оказаться под ударом. ”Им будет очень непросто”, — прогнозирует Леэтмаа.