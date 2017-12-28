Приграничная торговля алкоголем между Эстонией и Латвией бьет рекорды ЕС

По данным за 11 месяцев текущего года, покупка жителями Эстонии более дешевого алкоголя в Латвии полностью компенсирует или даже превышает сокращение продаж в Эстонии, т.е. повышение акциза на алкоголь привело не к сокращению его потребления, а лишь к изменению географии покупок. Среди других негативных последствий — сокращение поступлений акциза и потеря финских туристов, пишет rus.err.ee.

Член правления пивоваренного завода A. Le Coq Тармо Нооп отметил, что до 40% продукции предприятия сейчас реализуется в Латвии на границе с Эстонией, побив абсолютный рекорд по данному показателю в Евросоюзе.

"Это точно абсолютный рекорд по приграничной торговле в Европейском союзе, ни одно другое государство не продает своему народу столько пива через соседнюю страну", — говорит Нооп.

Saku в последние два месяца оценивает долю своих продаж через Латвию примерно в 30%.

По данным латвийского минфина, за первые десять месяцев 2017 года производство пива в стране выросло на 9,4%, а импорт — на 16,2%, в основном за счет Эстонии.

По прогнозу Министерства финансов Эстонии, госбюджет в этом году недосчитается не менее 40 млн евро запланированного акциза на алкоголь.