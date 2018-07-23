23.07.2018, 12:51

Приехавшие в Эстонию работать строителями украинцы остались с носом

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rus.delfi.ee
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Tööõnnetus
Foto: Anni Õnneleid

Весной прошлого года в Пырну началось строительство производственного здания Metsä Woodi и Wendre, и для Виталя Баюка это первый опыт работы в Европе, пишет Äripäev.

Вместе с шестью другими мужчинами он прибыл в Эстонию из Одессы, и ожидания были большие. Трудовой договор был заключен с фирмой Esmika OÜ, которая обещала оформить украинцам разрешения на работу и вид на жительство.

”Разрешений на работу нам не оформили, в месяц мы проработали 350 часов, выходных не давали. В итоге зарплаты нам так и не выплатили. За это их нужно посадить”, — говорит Баюк.

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