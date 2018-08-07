Причина пожара в квартале Вольта до сих пор неизвестна. Цены на квартиры не снизили

"На сегодняшний день большая часть поврежденных частей здания в квартале Вольта разобрана и восстановительные и строительные работы начаты, — отметил он. — Масштаб ущерба по большей части ясен, но цифру мы не обнародуем. Повреждения будут ликвидированы к IV кварталу этого года".

"Экспертиза причины пожара еще не готова, и причины пожара на сегодняшний день не подтверждены", — сказал Макко.

От одного бронирования квартиры за 552 500 евро на последнем этаже отказались, четыре квартиры в наличии. Цены на квартиры после пожара не изменились.

7 июня открытым пламенем горела фешенебельная новостройка Endover в квартале Вольта. А именно здание по адресу Теэстузе 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро.

Здание строили на привлеченные на краудфандинговой платформе Crowdestate от более тысячи инвесторов 1,1 млн евро.