07.08.2018, 16:13

Причина пожара в квартале Вольта до сих пор неизвестна. Цены на квартиры не снизили

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rus.delfi.ee
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Tulekahju Tööstuse 47 D, Volta loftid
Tulekahju Tööstuse 47 D, Volta loftidFoto: Jaanus Lensment

Первые жильцы смогут переехать в дома в квартале Вольта в IV квартале этого года. Интерес клиентов к этим домам по-прежнему активен. "В июле мы также заключили несколько новых сделок купли-продажи", — отметил член правления Endover kinnisvara Оливер Макко.

"На сегодняшний день большая часть поврежденных частей здания в квартале Вольта разобрана и восстановительные и строительные работы начаты, — отметил он. — Масштаб ущерба по большей части ясен, но цифру мы не обнародуем. Повреждения будут ликвидированы к IV кварталу этого года".

"Экспертиза причины пожара еще не готова, и причины пожара на сегодняшний день не подтверждены", — сказал Макко.

От одного бронирования квартиры за 552 500 евро на последнем этаже отказались, четыре квартиры в наличии. Цены на квартиры после пожара не изменились.

7 июня открытым пламенем горела фешенебельная новостройка Endover в квартале Вольта. А именно здание по адресу Теэстузе 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро.

Здание строили на привлеченные на краудфандинговой платформе Crowdestate от более тысячи инвесторов 1,1 млн евро.

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