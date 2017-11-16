Прибыль TransferWise за год выросла на 140%

Годовой доход ведущей европейской финансово-технологической компании TransferWise за прошлый хозяйственный год вырос на 140%. Согласно аудиту экономических результатов, прибыль TransferWise до вычета расходов за прошлый год составила 2 млн фунтов стерлингов, сообщает компания.

Хозяйственный год TransferWise закончился в марте с оборотом 67 млн фунтов стерлингов. По сравнению с прошлым годом оборот удвоился — в 2016 году оборот компании составил 28 млн, а в 2015 году 10 млн фунтов стерлингов. Прибыль до вычета расходов (EBITDA) составила 2 млн фунтов, чистая прибыль — 7 млн фунтов (в 2015 чистая прибыль составила 11 млн фунтов).

На сегодняшний день у TransferWise более двух миллионов клиентов, и компания осуществляет переводы в 750 валютах, из которых 100 валют добавились в этом году. Клиенты TransferWise ежемесячно с помощью платформы переводят более полутора миллиарда евро, экономя ежедневно более 2 млн евро по сравнению с использованием традиционных услуг.

В мае TransferWise сообщила о новой услуге виртуального счёта Borderless (т.е. ”без границ”), начав предлагать малым и средним предприятиям США и Европы возможность хранить на счёте деньги в 28 различных валютах и пользоваться местными банковскими реквизитами. В октябре услуга начала работать в Австралии. В 2018 году планируется выпустить на рынок Великобритании и Европы виртуальные счета и банковские карточки Borderless, предназначенные для частных потребителей.

В TransferWise в девяти конторах по всему миру работает более чем 800 человек. В начале 2017 года деятельность компании расширилась на азиатско-тихоокеанский регион. Региональная контора была открыта в Сингапуре, и филиалы в Токио и Сиднее.