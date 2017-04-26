Прибыль Telia выросла более чем на 10 процентов

В первом квартале 2017 года прибыль Telia Eesti выросла на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 21,6 миллиона евро.

Доход от реализации услуг предприятия за этот же период увеличился на 2,2%, достигнув показателя в 56,1 миллиона евро.

Чуть более года назад предприятие представило на рынке абсолютно новые пакеты услуг мобильной связи, которые открыли жителям Эстонии льготные возможности пользоваться услугами в роуминге, путешествуя по соседним государствам.

Председатель правления Telia Eesti Дан Стрёмберг прокомментировал это так: ”Данный шаг определял успешную деятельность предприятия на протяжении всего прошлого года. В начале 2017 мы снова обратили особое внимание на тему роуминга: теперь мы предлагаем роуминг услуг мобильной связи по эстонским ценам уже во всех странах Европейского союза. Безусловно, это предложение сегодня находится в центре нашего внимания”.

Количество мобильных подключений к сети Telia к концу марта достигло показателя в 901 000, что на 4,3% больше, чем было в это же время год назад (863 000). За год значительно увеличилось и количество клиентов, пользующихся мобильным интернетом Telia: если в первом квартале 2016 года их насчитывалось 291 000, то на сегодняшний день пользователей мобильного интернета стало на 50 000 больше, теперь их 342 000.

По состоянию на конец марта телевизионной услугой Telia пользовались 177 000 клиентов, что на две тысячи больше, чем годом ранее. Первый квартал поддержал наметившуюся положительную тенденцию: все больше клиентов переходят со старой платформы смартТВ на новое Telia TV. Сейчас услугой нового Telia TV пользуются почти 160 000 клиентов.

Число пользователей широкополосным интернетом Telia также выросло с 230 000 до 232 000. Telia — первый телекоммуникационный оператор в Эстонии, который начиная с марта предлагает клиентам возможность пользоваться пакетом домашнего интернета со скоростью 1 гигабит в секунду.