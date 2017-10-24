Прибыль Swedbank за первые девять месяцев 2017 года составила 125,1 миллиона евро

Прибыль Эстонского подразделения Swedbank за первые девять месяцев 2017 года составила 125,1 миллиона евро, что на 4 процента меньше, чем за тот же период 2016 года. Наибольшее влияние на прибыль оказали увеличившиеся расходы по подоходному налогу по причине изменения в дивидендной политике. Прибыль до налогов выросла на 6 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года.

„Мы приняли решение с начала 2017 года выплачивать в качестве дивидендов всю заработанную в Эстонии прибыль. Это означает, что и подоходный налог мы платим со всей прибыли, если её зарабатываем. Мы накопили приличный резерв капитала, и поэтому в дальнейшем накоплении капитала нет необходимости. С учётом изменений в налоговой системе Эстонии, это — разумный шаг”, — сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт. „До этого Swedbank выплачивал в качестве дивидендов 60% заработанной прибыли, остальное направлялось в резерв”. Китт также сказал, что стабильный рост эстонской экономики способствует продолжению роста кредитных портфелей как в сегменте предприятий, так и в сегменте частных лиц.

„В третьем квартале 2017 года была внедрена прорывная технология аутентификации — Smart-ID. Число пользователей в сентябре достигло 61 000. Этому способствует и новая возможность открывать услугу Smart-ID также в наших конторах. Клиенты могут пользоваться Smart-ID для идентификации личности как в наших электронных каналах, так и в консультационном центре. Smart-ID позволяет клиентам с комфортом пользоваться нашими услугами в своём мобильном телефоне”, — сказал Китт. Приятно также отметить, что количество людей доверивших нам свои пенсионные накопления II ступени выросло до 300 000”.

Кредиты и депозиты

Объёмы кредитов выросли за год на 4 процента. Больше всего росли жилищные кредиты, потребительские кредиты и лизинговый портфель.

Объём вкладов также возрос на 4 процента. Большой рост показали вклады домохозяйств, при этом вклады предприятий уменьшились.

Качество кредитов

Качество кредитов остается на хорошем уровне. Резерв на покрытие кредитных убытков уменьшился на 1,6 миллиона евро. В тот же период прошлого года Swedbank выделил на покрытие кредитных убытков 3,3 миллиона евро.

Доходы и расходы

Чистый процентный доход снизился на 1 процент. Основная причина — более низкие процентные ставки на рынке, в то же время результату способствовали растущие объёмы кредитов.

Чистый доход от оказания услуг вырос на 3 процента, поскольку больше поступлений было от управления активами и от посредничества при совершении платежей.

Совокупные расходы выросли на 1 процент. В основном это связано с более высокими затратами на персонал. Административные и амортизационные расходы снизились.

Развитие предприятия

Swedbank в Эстонии решил изменить свою дивидендную политику и повысил ставку выплаты дивидендов с 60 до 100 процентов от прибыли текущего года до налоговых отчислений. Изменение оказало воздействие на прибыль, которая заработана с января 2017 года.

За этим решением стоит тот факт, что в закон о налогообложении Эстонии были внесены изменения, которые касаются налогообложения дохода и дивидендов. В соответствии с новыми налоговыми правилами, ставка подоходного налога на регулярные дивиденды предприятия снизится с 20 до 14 процентов. С оставшейся суммы подоходный налог начисляется в размере 20 процентов. 14-процентная ставка налога внедряется в течение трёхлетнего периода — с 2018 по 2020 год. В отличие от других предприятий, банки должны будут платить 14-процентный авансовый подоходный налог с прибыли за текущий год независимо от того, будет она выплачиваться в виде дивидендов или нет. Его можно будет пересчитать при выплате дивидендов.

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