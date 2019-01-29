Прибыль Swedbank выросла на 20% до 207 миллионов евро

Результаты экономической деятельности эстонского подразделения Swedbank в IV квартале 2018 года:

Замена карточек паролей вступила в завершающую фазу, самый популярный выбор — Smart-ID

Swedbank присоединился к системе мгновенных платежей

В интернет-банке добавились новые возможности, управлять банковскими карточками детей можно через интернет-банк.

Чистый процентный доход вырос на 6%. Рост достигнут главным образом благодаря увеличению объема кредитов. Объёмы кредитов выросли по сравнению с прошлым годом на 7%. Благодаря сильному экономическому росту и продолжающемуся росту зарплат, выросли как потребительские и жилищных кредиты, выданные частным лицам, так и кредиты и лизинг для предприятий. Объёмы вкладов выросли по сравнению с прошлым годом на 10%. Выросли вклады как частных, так и бизнес-клиентов.

Чистая прибыль от плат за услуги выросла на 3% главным образом благодаря росту доходов от операций с использованием банковских карточек, от обработки платежей и управления активами. Совокупная прибыль выросла по сравнению с прошлым годом на 5%.

Совокупные расходы выросли на 1%. На результат повлияли увеличившиеся расходы на персонал. Резерв на случай убытков по кредитам снизился на 14,8 миллиона евро. Для сравнения в 2017 году он уменьшился на 3,2 миллиона евро.