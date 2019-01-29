Прибыль Swedbank выросла на 20% до 207 миллионов евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank в 2018 году достигла 207 миллионов евро, что на 21% выше, чем в 2017 году. Рост достигнут, благодаря увеличению доходов, возросшей активности клиентов, резерву на случай кредитных убытков и уменьшению налоговых расходов, сообщает банк.
Результаты экономической деятельности эстонского подразделения Swedbank в IV квартале 2018 года:
- Замена карточек паролей вступила в завершающую фазу, самый популярный выбор — Smart-ID
- Swedbank присоединился к системе мгновенных платежей
- В интернет-банке добавились новые возможности, управлять банковскими карточками детей можно через интернет-банк.
Чистый процентный доход вырос на 6%. Рост достигнут главным образом благодаря увеличению объема кредитов. Объёмы кредитов выросли по сравнению с прошлым годом на 7%. Благодаря сильному экономическому росту и продолжающемуся росту зарплат, выросли как потребительские и жилищных кредиты, выданные частным лицам, так и кредиты и лизинг для предприятий. Объёмы вкладов выросли по сравнению с прошлым годом на 10%. Выросли вклады как частных, так и бизнес-клиентов.
Чистая прибыль от плат за услуги выросла на 3% главным образом благодаря росту доходов от операций с использованием банковских карточек, от обработки платежей и управления активами. Совокупная прибыль выросла по сравнению с прошлым годом на 5%.
Совокупные расходы выросли на 1%. На результат повлияли увеличившиеся расходы на персонал. Резерв на случай убытков по кредитам снизился на 14,8 миллиона евро. Для сравнения в 2017 году он уменьшился на 3,2 миллиона евро.
"Одна из целей Swedbank — развивать цифровые навыки наших клиентов. Карточки паролей уходят в историю и тысячи клиентов выбрали вместо карточек паролей более современные средства аутентификации. Самый популярный выбор — Smart-ID, далее следуют ID-карта”, — сказал руководитель эстонского подразделения Swedbank Роберт Китт.
"Кроме того, наши клиенты теперь могут осуществлять мгновенные платежи, что в отдалённой перспективе благотворно скажется на всей экономике, поскольку ускорится движение денег как между частными клиентами, так и между предприятиями. Наши частные клиенты теперь также могут самостоятельно изменять в интернет-банке свои платежные лимиты и управлять банковскими карточками своих детей”.