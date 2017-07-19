Прибыль Swedbank в Эстонии за шесть месяцев 2017 года достигла 89,5 млн евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за шесть месяцев 2017 года достигла 89,5 миллиона евро, что означает 6-процентный рост по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Основная причина — рост доходов, сообщает пресс-служба банка.

”Эстонская экономика быстро растёт, что находит своё отражение также в спросе на кредиты как у предприятий, так и у частных лиц. Особенно хочу подчеркнуть, что кредитные портфели наших малых и средних предприятий с начала года выросли соответственно на 6% и 5%. Это говорит о том, что и малые предприятия находят возможности для роста”, — сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт. ”В этом году мы уделяем особое внимание привлечению рабочей силы за пределами Таллинна. В 21 веке люди ждут от работодателя гибких условий труда и возможностей для удалённой работы. Поэтому мы, как работодатель, стали создавать более гибкие рабочие места вне Таллинна с тем, чтобы люди могли делать карьеру в Swedbank, не переезжая в столицу. В 2017 году мы создадим 50 дополнительных рабочих мест в Тарту и ещё 50 — в других городах Эстонии”, — добавил он.

Кредиты и вклады

Объём кредитного портфеля вырос на 4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, главным образом, благодаря росту жилищных кредитов, потребительских кредитов и лизинга.

Объём вкладов вырос на 5 процентов, в основном за счёт вкладов домохозяйств.

Качество кредитов

Отчисления на кредитные убытки составили в 2017 году 0 евро по сравнению с 3,5 миллиона евро в 2016 году.

Доходы и расходы

Чистый процентный доход уменьшился на 0,5 процента. Основная причина — более низкие процентные ставки на рынке, в то же время достигнутому результату способствовали увеличившиеся объёмы кредитов.

Чистый доход от оказанных услуг увеличился на 2 процента. Этому способствовал рост доходов от управления активами и от обработки платежей.

Совокупные расходы выросли на 2 процента. В основном это связано с более высокими затратами на персонал. Расходы на управление конторами уменьшились.

Развитие бизнеса

Во втором квартале мы продолжили развивать электронные каналы. Для корпоративных клиентов мы усовершенствовали услугу Swedbank Gateway с тем, чтобы упростить для малых предприятий процесс присоединения своих систем к банковскому счёту. Для частных клиентов в июне открыли в мобильном банке услугу уведомлений в режиме реального времени.

Хорошо стартовала и запущенная в предыдущем квартале услуга Smart-ID. К концу второго квартала среди клиентов Swedbank в Эстонии было уже более 39 000 пользователей Smart-ID, которые в течение второго квартала авторизовались для пользования банковскими услугами в общей сложности 1,1 миллиона раз. С помощью Smart-ID клиенты могут осуществлять аутентификацию личности, подписывать договоры и подтверждать платежи. Этот новый инструмент существенно упрощает пользование мобильным банком. Число активных пользователей мобильного банка в течение второго квартала выросло до 170 000 человек.

В соответствии с результатами исследования, проведённого в мае компанией Kantar Emor, Swedbank во всех трёх странах Балтии входит в десятку самых популярных предприятий. В Эстонии Swedbank занимает 3 место.

30 июня в качестве нового руководителя Балтийского банкинга утверждена Шарлотте Элснитц, которая также вошла в состав высшего руководства Группы Swedbank. Её предшественник Прийт Перенс приступит к работе на руководящей позиции в кредитной организации Группы Swedbank. Ранее Шарлотте Элснитц была финансовым руководителем Балтийского банкинга.