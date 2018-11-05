Прибыль Inbank за 9 месяцев — 6,3 миллиона евро

По состоянию на конец третьего квартала объем кредитного портфеля Inbank составил 199,5 миллиона евро, что на 130,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Портфель вкладов достиг 187,2 миллиона евро (+139,1%).

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, полученные результаты можно назвать высокими. ”За первые девять месяцев нынешнего года Inbank выдал кредиты на общую сумму 142,9 миллиона евро. Это на 68,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В региональном плане банк продолжает успешно развивать свою деятельность в Эстонии, Латвии и Литве. Первые ощутимые результаты принес также и наш польский филиал”, — сообщил Андресоо.

Объемы продаж кредитных продуктов за первые девять месяцев года составили: в Эстонии — 52,5 миллиона евро, в Латвии — 29,9 миллиона евро, в Литве — 54,8 миллиона евро и в Польше — 5,7 миллиона евро.