05.11.2018, 11:35

Прибыль Inbank за 9 месяцев — 6,3 миллиона евро

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rus.delfi.ee
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Прибыль Inbank за 9 месяцев — 6,3 миллиона евро
Foto: Sven Arbet

За третий квартал 2018 года Inbank получил прибыль в размере 1,5 миллиона евро. Общая прибыль за девять месяцев этого года достигла 6,3 миллиона евро.

По состоянию на конец третьего квартала объем кредитного портфеля Inbank составил 199,5 миллиона евро, что на 130,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Портфель вкладов достиг 187,2 миллиона евро (+139,1%).

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, полученные результаты можно назвать высокими. ”За первые девять месяцев нынешнего года Inbank выдал кредиты на общую сумму 142,9 миллиона евро. Это на 68,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В региональном плане банк продолжает успешно развивать свою деятельность в Эстонии, Латвии и Литве. Первые ощутимые результаты принес также и наш польский филиал”, — сообщил Андресоо.

Объемы продаж кредитных продуктов за первые девять месяцев года составили: в Эстонии — 52,5 миллиона евро, в Латвии — 29,9 миллиона евро, в Литве — 54,8 миллиона евро и в Польше — 5,7 миллиона евро.

Наряду с наращиванием объемов деятельности активно продолжается и кадровое укрепление команды Inbank. ”В августе-месяце к нам присоединился опытный профессионал банковского дела Ивар Калласт. Он стал пятым членом правления Inbank, и будет управлять рисками в масштабах всей группы. Эстонское подразделение банка с сентября возглавляет Маргус Кастейн, обладающий двадцатилетним опытом работы на высоких руководящих постах. В команде Inbank теперь также трудится и Мартина Пылдвере, которая долгое время возглавляла отдел персонала в Playtech”, — рассказал Андресоо.

Общий объем привлеченных вкладов за девять месяцев 2018 года составил 107,6 миллиона евро. По регионам эти вклады распределились следующим образом: Германия — 87,9 миллиона евро, Эстония — 13,8 миллиона евро и Польша — 5,9 миллиона евро.

Основные финансовые показатели по состоянию на 30 сентября 2018 года

• Объем баланса: 262,8 миллионов евро
• Кредитный портфель: 199,5 миллиона евро
• Объем вкладов: 187,2 миллион евро
• Прибыль: 6,3 миллиона евро, прибыль за III квартал — 1,5 миллиона евро
• Собственный капитал: 33,4 миллиона евро
• Производительность собственного капитала: 30,3%

С отчетом Inbank за третий квартал 2018 года можно ознакомиться здесь:

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