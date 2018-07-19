Прибыль эстонского подразделения Swedbank за первое полугодие 2018 года достигла 98,3 млн евро

Чистый процентный доход увеличился на 5,5 процента. Рост был достигнут в основном благодаря крупным объёмам кредитов. Чистый доход от плат за услуги вырос на 4,6 процента, в основном благодаря активности клиентов. Выросли доходы при обработке карточек и платежей. Совокупные расходы упали на 1,1 процента. Причина – в снижении маркетинговых и управленческих расходов.

Развитие предприятия

Swedbank постоянно работает над совершенствованием цифровых услуг для клиентов. Во втором квартале мы вывели на рынок новый интернет-банк, который лучше приспособлен для использования в смарт-устройствах и в котором упрощена навигация.

В последние месяцы значительно вырос интерес к Smart-ID как в Эстонии, так и в других странах Балтии. У клиентов, которые всё ещё пользуются карточками кодов, есть ещё шесть месяцев, чтобы выбрать для себя более безопасные альтернативные способы входа в интернет-банк и в мобильный банк. Например – Smart-ID.

Для удобства клиентов Swedbank в сотрудничестве с Coop Pank и сетью магазинов предложили на рынке услугу выплаты наличных. Это позволяет клиентам снимать деньги в продуктовых магазинах. Решение существенно расширяет доступность снятия наличных в сельской местности.

Во втором квартале в сотрудничестве Swedbank и проекта «Обратно в школу!» завершилась годичная серия гостевых э-лекций, где 124 000 учеников школ с эстонским языком обучения во всём мире прослушали через интернет лекции на различные темы. Во втором квартале также начался сезон пожертвований личного времени. В летние месяцы работники Swedbank вместе с коллегами участвуют в волонтёрских акциях помощи нуждающимися. Swedbank призывает остальные организации присоединиться к инициативе здесь: https://www.armastanaidata.ee/annetan-aega.

Во втором квартале удостоился признания многолетний вклад Swedbank в социальные инициативы и ответственный бизнес. Эстонское подразделение Swedbank вновь получило Золотой уровень индекса ответственного предпринимательства.